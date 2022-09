Volvo Trucks, nuovo assale completamente elettrico per una maggiore autonomia

In occasione dell’IAA Transportation di Hannover, in Germania, Volvo Trucks ha svelato un nuovo assale posteriore completamente elettrico. Grazie al minor ingombro che rende possibile l’utilizzo di più batterie, il nuovo assale secondo il rpdouttore garantisce una maggiore autonomia per i camion elettrici.

Volvo Trucks possiede la più ampia offerta di camion elettrici a batteria dell’intero settore, con sei diversi modelli prodotti in serie. A seconda del modello, i veicoli possono raggiungere fino a 440 km di autonomia con una sola ricarica.

Il nuovo assale elettrico, consente l’utilizzo di un maggior numero di batterie sul camion integrando i motori elettrici e la trasmissione nell’assale posteriore. Più batterie permettono più autonomia, e questo apre anche all’elettrificazione dei trasporti a lunga distanza. Per i camion elettrici con celle a combustibile, che verranno introdotti nella seconda metà di questo decennio, lo spazio aggiuntivo si rivela utile per l’installazione di altri componenti.

Volvo Trucks ha fatto sapere che avvierà la produzione in serie di camion a cabina ribaltabile dotati del nuovo assale elettrico nel giro di qualche anno, a completamento dell’attuale gamma di veicoli elettrici a batteria. “Parliamo di veicoli versatili, in grado di rispondere a un’ampia varietà di esigenze di trasporto”, afferma Jessica Sandström, SvP Global Product Management di Volvo Trucks. “Tra qualche anno aggiungeremo questo nuovo assale posteriore elettrico che permetterà ai clienti di coprire distanze ancora più lunghe rispetto a oggi”, continua Jessica Sandström.

Volvo Trucks ha adottato una triplice strategia per azzerare le emissioni: motori elettrici a batteria, motori elettrici con celle a combustibile e motori a combustione che utilizzano carburanti rinnovabili come il biogas, l’HVO o anche l’idrogeno verde.

