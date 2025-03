Shure MoveMic 88+ registra con quattro diversi modelli polari su iPhone e Android

Pubblicità

Datosi che gli iPhone più recenti sono in grado di registrare i video in 4K, non vi rimane che comprare lo Shure MoveMic 88+ per creare filmati cinematografici in tutto e per tutto. Questo nuovissimo microfono wireless infatti è in grado di portare la registrazione audio con quattro diversi modelli polari su iPhone e Android, promettendo una qualità finale ai livelli di uno studio di registrazione, ma senza bisogno di caricarsi di chissà quale strumentazione.

Questo microfono è stato modellato sulla base dei rinomati MV88 e MV88+ e fa parte della nuova linea di microfoni professionali MoveMic di cui fanno parte anche i lavalier Shure MoveMic Two annunciati l’anno scorso, ma è appositamente progettato per catturare un audio di qualità elevatissima in tutte quelle situazioni dove è necessaria anche una elevata portabilità.

È infatti tra i più compatti del settore e grazie ai quattro diversi modelli polari selezionabili e alle cinque modalità preimpostate (parlato, canto, flat, acustico, forte) offre alta flessibilità in qualsiasi situazione come registrazioni sul campo, riprese, interviste e vlogging.

Potete farvi un’idea dando un’occhiata al video “dietro le quinte” qui sotto realizzato con la collaborazione del film-maker documentarista Emiliano Ruprah.

Uno dei suoi vantaggi è che funziona senza bisogno di un ricevitore. Chi vuole può comunque affiancargliene uno, ma non è fondamentale per il suo corretto funzionamento, sicché con uno smartphone dotato di videocamere di alta qualità e questo microfono c’è tutto l’occorrente per realizzare un film senza altra particolare attrezzatura.

Essendo wireless si può usare anche a distanza e quindi direzionarlo nel punto più congeniale anche se la ripresa avviene da un’altra angolazione che non consentirebbe ai microfoni integrati di catturare la traccia audio nel migliore dei modi. E grazie alle 8 ore di autonomia, assicura lunghe riprese tutto il giorno senza bisogno di doversi fermare per ricaricarlo.

C’è l’uscita audio per il monitoraggio in cuffia, ma volendo si può fare anche collegando le cuffiette direttamente al telefono.

Altro punto forte è il comparto software, composto da svariate applicazioni per personalizzarlo da smartphone, tablet e computer. In questo modo è possibile configurare molto facilmente le impostazioni DSP per gestire le opzioni come la scelta dello schema polare, il guadagno, la compressione l’equalizzazione, ma anche per attivare o disattivare il filtro pass-through, scambiare i canali L/R e gestire le nuove impostazioni di riduzione del rumore (per altro c’è anche il limitatore sempre attivo per impedire ai suoni forti di distorcere l’audio).

Con questo microfono possono essere scaricate e usate tutte le app in cui compare l’etichetta “MOTIV” nel nome. Tra queste quindi al momento trovate:

Se per qualche ragione uno dei link non dovesse funzionare potete fare riferimento alla pagina software generale sul sito ufficiale.

Disponibilità e prezzi

Shure MoveMic 88+ costa 349 € ed è in vendita anche su Amazon.

È disponibile anche in kit col ricevitore MoveMic Receiver per 519 €.

In confezione oltre al microfono trovate:

– 1 Clip microfonica a slitta;

– 1 Clip per microfono da 5/8″;

– 1 Cavo di ricarica USB;

– (e il ricevitore, se comprate il kit).

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sull’audio digitale

Su Macitynet trovate un’ampia sezione dedicata al mondo dell’audio digitale e del MIDI in cui scriviamo periodicamente di attrezzatura per fare musica, ma anche di microfoni, cuffie, software e prodotti utili anche in settori affini a quello audiofilo.