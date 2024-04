Shure MoveMic Two, doppi microfoni wireless per iPhone e Android

I creatori di contenuti possono raggiungere una registrazione audio di qualità professionale anche dallo smartphone e senza il minimo peso: basta affidarsi ai microfoni Shure MoveMic Two, un sistema di microfoni lavalier wireless che abilitano l’acquisizione audio a due canali sullo smartphone senza bisogno di un ricevitore intermetdio.

Come dicevamo è tra i sistemi di registrazione audio più leggeri attualmente in commercio. C’è chi per qualità li paragona al Rode Wireless Go o al DJI Mic (noi lo abbiamo recensito qui), con i quali però non c’è confronto dal punto di vista degli ingombri. Molti microfoni come questi infatti possono rappresentare un ingombro durante le registrazioni video, e se si agganciano al colletto di una t-shirt possono arrivare perfino a piegarne il tessuto sotto il loro peso.

Gli Shure MoveMic Two invece sono tra i più piccoli e discreti in circolazione: ciascun microfono pesa intorno agli 8 grammi e sono talmente piccoli da diventare quasi invisibili se accostati ad un abbigliamento di colore scuro.

Ciò chiaramente non va a discapito della qualità, di cui Shure è una garanzia anche per via della sua decennale esperienza nella produzione del miglior audio wireless.

Chi sceglie un sistema come questo riesce così a combinare il meglio di due mondi, quello della portabilità con una registrazione audio di altissima qualità. È ottimo per tutti i creatori di contenuti, dal podcasting allo streaming in tempo reale.

Come funziona

A tal proposito è giusto specificare che il sistema senza il ricevitore funziona soltanto con le app di Shure, MOTIV Audio (iPhone, iPad, Apple Watch e Android) e MOTIV Video (iPhone, iPad, Apple Watch e Android). Da queste è comunque possibile accedere allo streaming diretto YouTube, mentre per tutte le altre piattaforme bisogna prima registrare e poi caricare i file.

Questo già dovrebbe bastare per la maggior parte dei creator, tuttavia chi vuole poter usare il sistema di microfoni con qualsiasi app di terze parti oppure con fotocamere DSLR e altri dispositivi non deve far altro che scegliere il kit con il ricevitore.

Specifiche tecniche

I microfoni sono certificati IPX4 quindi resistono sia al sudore che alla pioggia, e ciascuno incorpora una batteria che promette fino a 8 ore di funzionamento con una sola carica.

Durante il trasporto si possono inserire nell’apposita custodia che funge anche da sistema di ricarica wireless: anch’essa infatti è munita di una batteria che promette fino a due ricariche complete per entrambi i microfoni, estendendo quindi l’autonomia complessiva fino a 24 ore prima di dover ricaricare tutto il kit.

Si collegano al telefono via Bluetooth (30 metri all’aperto) e quando si estraggono dalla custodia di ricarica viene attivata la riconnessione automatica con il dispositivo utilizzato l’ultima volta.

In definitiva è un ottimo prodotto che abilita la registrazione audio di qualità broadcast sullo smartphone senza doversi portare dietro un intero impianto professionale. Due canali di registrazione audio sul telefono senza ricevitore non è in effetti cosa da poco, specie per i professionisti che lavorano molto in mobilità.

Disponibilità e prezzo

Shure MoveMic Two costa 399 € e si compra anche su Amazon, dove trovate anche il kit con il ricevitore a 569 €.

Per saperne di più sui microfoni anche di altri marchi, leggere le nostre recensioni e spulciare le notizie sulle ultime novità di questo mercato date uno sguardo a questa sezione del nostro sito web.