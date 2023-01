SimCity 4 rivive, ottimizzato per M1 e M2 degli ultimi Mac

SimCity 4, gioco sviluppato da Maxixs nel 2003 e quarto episodio della serie, continua ad avere i suoi estimatori.

Da tempo era disponibile una versione per i Mac con CPU Intel e ora è arrivata una versione ottimizzata per l’architettura dei processori Apple Silicon, in altre parole eseguibile direttamente senza passare per Rosetta 2.

Ai più giovani che non conoscono questo gioco, ricordiamo che permette di vestire i panni di sindaco di una città, per guidarla passo dopo passo lungo il suo sviluppo; è possibile progettare la propria metropoli in ogni dettaglio, destinando, ad esempio, parti del suo territorio ad una specifica funzione: costruzione di case, industrie, attività commerciali, ecc. Ogni edificio dispone di un proprio budget che ne aumenta le capacità. Ad esempio un ospedale dispone del budget per le ambulanze e per la gestione dei pazienti.

SimCity 4 si spinge ancora più in là dei suoi predecessori in quanto a realismo grafico e della dinamica di gioco. Sono presenti effetti come trasparenze e fumi, dettagli negli edifici ed è possibile comprendere l’umore dei cittadini. Si può anche costruire una rete di città che interagiscono tra di loro determinando reciproche fortune e sfortune.

La grafica non è ovviamente all’ultimo grido ma c’è un ritorno di titoli con grafica retrò e SimiCity 4 dovrebbe essere gradito ai più piccoli.

SimCity 4 Deluxe è venduto a 23,99 € sul Mac App Store; il gioco richiede macOS 10.14.6 o superiore e “pesa” 1,1GB. Questa versione include l’Expansion Pack “Rush Hour” (espansione che permette di controllare i sistemi di trasporto, disporre di viali a doppia percorrenza, strade a senso unico, sopraelevati, strumenti di analisi del traffico). SimCity 4 per Mac è disponibile anche su Steam ma non sappiamo se quest’ultima versione sia ottimizzata per i Mac con CPU Apple Silicon.

Se volete curiosare tra le richieste di sistema del SimCity 4 originale per Mac leggetevi la nostra recensione del 2003 su questa pagina di Macitynet.