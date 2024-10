iOS 18.2, Apple risponde alle critiche UE e modifica la schermata selezione del browser

Pubblicità

Da iOS 17.4 gli utenti iPhone possono impostare come predefinito un browser web di terze parti diverso da Safari. In linea con le disposizioni del DMA, Apple ha previsto una schermata di scelta, chiedendo di scegliere un browser predefinito da un elenco di possibili opzioni.

Con il futuro aggiornamento a iOS 18.2 (nel momento in cui disponibile come beta per gli sviluppatori e beta tester) Apple ha leggermente modificato la schermata di selezione dei browser su richiesta della Commissione europea, secondo la quale schermata di selezione introdotta con iOS 17.4 non rispettava tutte le sue richieste nell’ambito del DMA.

Il primo cambiamento è la possibilità di impostare in modo definitivo il browser direttamente dalla schermata in questione senza bisogno di passare dall’App Store; ora è inoltre necessario scorrere per forza tutta la schermata con le proposte di browser per confermare quello che si vuole usare. Questa decisione dipende dall’Unione europea e non da Apple: l’idea è di non influenzare la scelta dell’utente mostrandogli solo una parte della selezione.

Ill browser web selezionato si aprirà subito dopo se è già sul dispositivo, altrimenti verrà scaricato e avviato in seguito.

Dopo la scelta nella finestra di selezione, se Safari era nel Dock dell’utente (posizione predefinita) o sulla prima pagina della schermata iniziale, la sua icona verrà automaticamente sostituita con quella del browser scelto dall’utente.

Questa schermata di selezione sarà di nuovo proposta a tutti gli utenti dell’Unione europea che avevano indicato Safari come browser predefinito con iOS 17.4; a quelli che avevano già scelto un browser diverso, la schermata non verrà proposta. La schermata in questione sarà visibile anche su iPad con l’aggiornamento a iPadOS 18.2.

Apple ha in precedenza spiegato che affinché un browser compaia tra quelli indicati nella schermata deve essere stato scaricato almeno 5.000 volte in un anno per essere idoneo a essere proposto nella lista e lo sviluppatore deve tenere conto di alcune modifiche che riguardano la sicurezza e altri aspetti così come richiesto da Apple.