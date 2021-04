Toyota Yaris, avviata in Polonia la produzione di sistemi Full Hybrid Electric

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) ha iniziato la produzione di trasmissioni Full Hybrid Electric per i suoi powertrain a basse emissioni. La nuova trasmissione si combina con il motore a benzina 1.5L di ultima generazione, prodotto a Jelcz-Laskowice, per formare il powertrain Full Hybrid Electric della nuova Yaris.

La nuova Yaris che ha costituito oltre il 20% delle vendite europee di questo brand lo scorso anno è prodotta da Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) e dalla seconda parte di quest’anno sarà prodotta da Toyota Motor Manufacturing Czech. La produzione di TMMP di propulsori Full Hybrid Electric riceverà un ulteriore incremento quando la nuova Yyaris Cross inizierà la produzione nel 2021, sempre al TMMF.

L’ultima espansione di TMMP rappresenta una parte fondamentale della strategia di Toyota Motor Europe di localizzare ulteriormente la produzione di propulsori Full Hybrid Electric per soddisfare l’ambizione dell’azienda di vendere 1,4 milioni di veicoli all’anno entro il 2025, il 90% delle vendite avrà propulsori elettrificati per i suoi ibridi, ibridi plug-in, veicoli elettrici a batteria e a celle a combustibile. Come parte dei suoi maggiori investimenti europei, TME ha ampliato lo stabilimento TMMP di Wałbrzych per ospitare una nuova linea di stampaggio, ulteriori linee di lavorazione e una nuova linea di assemblaggio.

TMMP inizia anche la prima pproduzione europea del motore elettrico MG1 che è parte integrante delle trasmissioni Full Hybrid Electric, e per soddisfare la crescente domanda di ibridi, lo stabilimento di Wałbrzych lancerà una doppia linea di produzione di trasmissioni Full Hybrid Electric nell’autunno 2021. Dal 2022, avvierà una seconda linea di produzione di motori a benzina 1.5L TNGA, raddoppiando di fatto la capacità di produzione di propulsori Full Hybrid Electric di TMMP per i modelli Toyota Yaris e Yaris Cross.

Una volta che questi nuovi progetti saranno completamente a regime nel 2022, le fabbriche di Wałbrzych e Jelcz-Laskowice avranno un totale di sei linee di produzione per i principali componenti ibridi, comprese tre linee di trasmissioni Full Hybrid Electric e tre linee di motori a combustione TNGA.

Questa maggiore localizzazione della #produzione di componenti Full Hybrid Electric in Europa segue l’istituzione da parte di TMMP di un dipartimento di test e valutazione dei sistemi nel 2020. Includendo i progetti recentemente completati, il livello degli investimenti in entrambi gli stabilimenti aumenterà fino a quasi 6 miliardi di PLN (circa 1,3 miliardi di euro) entro la fine del 2022, arrivando ad una capacità produttiva di 1,65 milioni di componenti all’anno e l’occupazione di oltre 3.000 persone.

Le auto ibride usano due fonti di energia – benzina ed elettricità. Durante la frenata, l’energia cinetica dell’auto ibrida viene recuperata e convertita in elettricità, grazie alla quale il veicolo consuma meno carburante. Toyota vede la tecnologia ibrida come un passo importante verso una mobilità completamente elettrificata. La tecnologia ibrida riduce le emissioni, il consumo di carburante e fornisce una soluzione di mobilità accessibile e conveniente.

Il centro di pproduzione e sviluppo di unità ibride in Polonia è il primo del produttore all’infuori dell’Asia. Fornisce le trasmissioni elettriche ibride e i relativi motori ibridi a benzina TNGA per i veicoli a basse emissioni del gruppo prodotti in Europa.

