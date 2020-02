Lampada Philips Hue bianca a 4,99 euro su Amazon, funziona senza bridge

Incredibile offerta sulla lampadina Philips Hue bianca: solo 4,99 euro per alcuni account selezionati. L’offerta acquista ancor più valore se si considera che non necessità di Hue Bridge per il corretto funzionamento, essendo sufficiente soltanto l’abbinamento bluetooth.

Quando si tratta di illuminazione smart le Philips Hue sono certamente tra le periferiche più note. Al momento è possibile acquistare il modello con attacco E27 a 4,99 euro su Amazon: è la versione bluetooth, quindi può funzionare anche senza Bridge, semplicemente tramite collegamento BT con lo smartphone. A questo indirizzo trovate il tutorial per il corretto funzionamento senza bridge.

Per poter acquistare la lampadina al prezzo speciale di 4,99 euro è sufficiente cliccare a questo link, mettere la lampadina nel carrello, e inserire il codice ALEXAHOME nel carrello prima di finalizzare l’acquisto. A quel punto vedrete il prezzo scontato a 4,99 euro, spese escluse.

Purtroppo il codice sconto funziona solo con alcuni account selezionati e, comunque, potrà essere utilizzato solo una volta. Segnaliamo, a quanto ci risulta, che non conta essere clienti Amazon Prime per assicurarsi il funzionamento dello sconto. Provateci… potreste essere tra i fortunati!

Clicca qui per acquistarla.