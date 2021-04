L’app NOW di Sky ora è disponibile anche per Apple TV

L’app NOW di Sky continua la sua evoluzione e, a poche settimane dal completo restyling, diventa più accessibile a tutti gli appassionati di intrattenimento di qualità: da oggi anche sui dispositivi Apple TV di quarta generazione (Apple TV HD e Apple TV 4K) è disponibile l’app di NOW: entrando nell’App Store è possibile scaricarla, registrarsi e abbonarsi a uno o più Pass sul sito nowtv.it.

A chi possiede una Apple TV basterà solo un clic per entrare nella homepage di NOW e navigare in modo agile e intuitivo. La disposizione grafica, in cui dominano le sfumature di verde della nuova identità del marchio, e la suddivisione per categoria rendono immediato il percorso tra Serie TV, Show, Cinema e Sport per raggiungere i contenuti desiderati. Una vetrina in grado di stimolare la curiosità con i titoli del momento e con i grandi classici.

Le novità non finiscono qui, sempre da oggi tutta l’offerta live e on demand del servizio in streaming di Sky è visibile sul big screen in qualità HD mentre per coloro che accederanno ai Pass Cinema, Entertainment e Kids da un dispositivo mobile è ora disponibile la visione in HD in qualità 720p come già previsto per il Pass Sport.

Sky invita a entrare nella community di NOW per scoprire le Serie TV del momento come Anna, Domina, The Undoing, Speravo De Morì Prima – La serie su Francesco Totti, Zack Snyder’s Justice League e trovare le saghe complete di Harry Potter e de Il Trono di Spade, la produzione Sky Original Gomorra oltre agli Show di Sky come Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e i grandi eventi sportivi nazionali e internazionali.

Entrare in NOW è facile con i Pass Entertainment, Pass Cinema in versione mensile e Pass Sport in versione mensile o giornaliera. Per i nuovi iscritti è valida la possibilità di sottoscrivere i Pass Cinema e Entertainment a 3 euro per il primo mese anziché 14,99 euro. L’app NOW di Sky è disponibile da questa pagina di App Store per iPhone, iPad e Apple TV. Ricordiamo che a marzo l’app NOW di Sky è stata rilasciata anche per Amazon Fire TV.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.