Sky Now è disponibile sui dispositivi Amazon Fire TV

Grazie alla collaborazione tra Amazon e Sky, annunciata a dicembe dello scorso anno, l’app NOW di Sky è disponibile per vari dispositivi Amazon Fire TV. Per la prima volta, gli utenti abbonati in Italia possono finalmente guardare le serie TV più attese, gli show imperdibili, il grande cinema e lo sport di Sky, disponibili su NOW, direttamente sui dispositivi Amazon Fire TV Stick.

L’app NOW è disponibile su vari dispositivi Fire TV Stick con un mix di contenuti tra film, serie TV come Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti, programmi TV come Family Food Fight e MasterChef, e il grande sport live tra cui la Formula 1, la MotoGP e la stagione 2020/2021 di UEFA Champions League e UEFA Europa League.

Grazie all’integrazione di Alexa nei dispositivi Fire TV Stick, gli utenti possono trovare NOW di Sky semplicemente attraverso la propria voce, pronunciando «Alexa, apri NOW» oppure utilizzando lo spazio di ricerca. In questo articolo trovate la recensione di macitynet di Amazon Fire TV Stick Lite. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Amazon Fire TV sono disponibili da questa pagina, invece per quelli dedicati all’assistente vocale Alexa si parte da qui.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

