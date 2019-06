Con Skype ora si può condividere lo schermo su iPhone e Android

Microsoft continua a potenziare Skype su tutte le piattaforme computer, web e ora anche mobile: ora con l’app di Skype per iPhone e Android è possibile condividere lo schermo del proprio smartphone.

Questa nuova funzione è disponibile in versione beta fin da aprile, ma poteva essere utilizzata solo dai beta tester. Con il rilascio globale iniziato nelle scorse ore la condivisione schermo via Skype risulta disponibile per tutti gli utenti Android e iPhone che utilizzano un dispositivo che funziona con iOS 12 o superiore.

Anche se può sembrare meno appariscente delle videochiamate di gruppo giganti fino a 50 persone, contro il massimo di 30 utenti possibile con FaceTime di Apple, la nuova funzione risulta utile sia per le chiamate di lavoro che per quelle personali.

Per esempio è possibile mostrare a un collega una presentazione PowerPoint, un grafico Excel e così via, mentre con amici e partenti si può condividere lo schermo per mostrare una impostazione del telefono o qualsiasi altra schermata.

Per condividere lo schermo in Skype occorre aprire il menu contrassegnato con tre puntini “…” nell’angolo in basso a destra durante una videochiamata. Al suo interno si trovano anche le funzioni per registrare una chiamata, per attivare i sottotitoli e aggiungere persone. Quando viene attivata la condivisione schermo appare un banner in alto che informa che la schermata viene inviata all’altro utente.

Sempre durante la chiamata è possibile far scomparire i controlli della comunicazione con un tap sul display, mentre con un doppio tap vengono nascosti tutti gli elementi a schermo per lasciare spazio completo alla videochiamata.

Alla versione di Skype utilizzabile dal web si accede da questo indirizzo. Skype per Mac e PC si scarica da questo indirizzo. La versione per iOS (iPad e iPhone) si scarica dall’App Store.