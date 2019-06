Apple Watch scontati fino al 25% su Amazon, prezzi al minimo storico

Se desiderate un Apple Watch è il momento buono: su Amazon non solo sono sono attivi sconti speciali su tutti i prodotti della Mela, inclusi quelli su Apple Watch, ma ne trovate alcuni che altrove non trovate, ma i prezzi per alcuni modelli sono al minimo storico.

È il caso del Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) con cassa 42 mm in alluminio grigio siderale e Cinturino Sport nero che vi costa solo 329 euro, invece che 449 euro del listino Apple che è anche il prezzo praticato da quasi tutti i rivenditori autorizzati. Si tratta di uno sconto del 25%. A termine di paragone vi segnaliamo che un Apple Watch 3 da 40mm senza rete cellulare su Apple Store costa 309 euro.

Anche Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) cassa 44 mm, è al minimo storico. Lo pagate solo 505 euro (grazie ad uno sconto nel carrello). Il ribasso rispetto ai 569 euro di Apple Store percentualmente è più basso di quello di Apple Watch 3 (-11%), ma in giro non si trovano sconti di questa portata.

È sempre al minimo storico di Amazon anche Apple Watch 4 da 40mm con solo GPS. Su Amazon lo comprate (anche qui grazie ad uno sconto nel carrello) a 417 euro. Lo stesso modello su Apple Store costa 439 euro. Il modello con rete cellulare costa 456,99 euro; su Apple Store costa 539 euro

Se invece volete spendere davvero poco, infine, comprate l’Apple Watch 3 da 42mm. Lo pagate solo 299 euro contro i 339 euro del listino Apple. Non è il prezzo minimo di Amazon, ma è sempre un prezzo eccellente.