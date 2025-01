SMALLRIG Vibe P48, la torcia MagSafe per video di qualità con iPhone

Pubblicità

Da generazioni iPhone scatta foto e registra video superbi; ma se in alcune situazioni ancora non vi soddisfa appieno, probabilmente è perché avete bisogno di una luce più potente del flash incorporato e che sia capace di illuminare adeguatamente i soggetti inquadrati.

In quest’ottica SMALLRIG Vibe P48 rappresenta un accessorio indispensabile perché riesce nello scopo pur occupando pochissimo spazio e vantando caratteristiche che lo rendono uno dei migliori sul mercato.

Anzitutto, la compatibilità con la tecnologia MagSafe. In questo modo potete fissarlo al retro degli ultimi iPhone in maniera salda e precisa, senza bisogno di ganci particolari. E volendo potete usarlo anche con un telefono Android perché in confezione c’è un anello metallico adesivo da posizionare sul retro del dispositivo beneficiando del medesimo sistema magnetico.

La testa della torcia poi è orientabile a 360 gradi, perciò si può usare in tutti i contesti immaginabili, che si tratti di un selfie ravvicinato, di una ripresa in movimento o di una videochiamata. Include anche uno specchio per potersi posizionare correttamente al centro dell’inquadratura anche quando non è possibile guardare lo schermo, sfruttando così la migliore qualità delle fotocamere posteriori per riprese in modalità selfie.

La luce può essere regolata su 5 livelli di luminosità e 4 opzioni di temperatura (giallo caldo, giallo, bianco e bianco freddo) adattandola ad ogni ambiente e tipo di contenuto. Ad alimentarla c’è una batteria ricaricabile via USB-C da 850 mAh che promette fino a 90 minuti di autonomia a piena potenza.

Il design compatto e portatile (circa 6 x 6 x 2 cm, peso intorno ai 100 grammi) ricorda quello di uno specchietto cosmetico da viaggio, quindi è altamente portatile. E il sistema di ripiegamento, unito all’aggancio MagSafe, può essere eventualmente sfruttato anche per trasformare la torcia in uno stabile supporto che mantiene il telefono inclinato su un piano di appoggio, molto utile ad esempio per partecipare ad una videochiamata o guardare un video senza dover tenere il telefono tra le mani.

Dove comprare

Questo prodotto costa 27,90 € e lo potete comprare anche su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Altri accessori per iPhone

Su Macitynet trovate un’ampia selezione di articoli dedicati al mondo degli accessori per iPhone con link, approfondimenti, recensioni e novità esclusive: potete sfogliarli partendo da qui.