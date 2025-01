Mozilla Firefox sarà ancora più snello e veloce da installare su macOS

Pubblicità

L’installazione di Firefox su macOS è banalissima: basta fare doppio click sul file DMG con l’immagine-disco e trascinare il browser che appare nella finestra mostrata sullo schermo nella cartella Applicazioni.

Un’immagine disco (file con estensione .dmg) è un file che si presenta e funziona come un volume o dispositivo attivabile ed è un metodo semplice sfruttato da molti sviluppatori per distribuire le applicazioni (all’interno delle quali sono presenti file e altre cartelle); questi file possono essere “montati” con un doppio click e hanno la peculiarità di essere distribuiti facilmente giacché compressi, fondamentale per ridurre la dimensione complessiva del file da scaricare.

Mozilla riferisce che a partire da Firefox 136 sono previste modifiche alla distribuzione tramite file DMG, con quest’ultimo che risulterà ancora più snello grazie al passaggio dalla compressione in formato bzip2 al formato lzma, scelta che permette di ridurre il “peso” di circa il 9% e ridurre la fase di scompattazione di circa il 50%.

Gli sviluppatori di Mozilla spiegano che il supporto al formato LZMA è stato introdotto in macOS nel 2015 a partire da macOS 10.15 Catalina; Fino adesso Firefox ha continuato a sfruttare il vecchio formato di compressione per la necessità di continuare a gestire le versioni più vecchie del sistema.

Dall’estate 2023 è stato abbandonato il supporto di macOS Sierra, High Sierra e Mojave ma ha dovuto attendere perché per la creazione dei suoi DMG sfrutta “libdmg-hfsplus”, un tool di terze parti per Linux che ritiene più flessibile rispetto allo strumento offerto da Apple (hdiutil), comodo quando bisogna creeare e distribuire centinaia di package al giorno. Lo strumento Linux non supportava finora il formato LZMA ma ora un volontario ha aggiunto il supporto lzma e Mozilla può distribuire i DMG compressi con un sistema più efficiente.

Si tratta di una novità non visibile all’utente e non cambierà nulla per l’installazione: come sempre basterà scaricare Firefox utilizzando un browser qualsiasi (ad esempio Safari); dopo aver completato il download, il file Firefox.dmg dovrebbe aprirsi automaticamente e apparirà una finestra del Finder che contiene l’applicazione Firefox: basterà come sempre fare un solo clic sull’icona Firefox e trascinarla rilasciandola sulla cartella Applicazioni per fare in modo che Firefox venga copiato all’interno della cartella Applicazioni. Al termine dell’installazione, è possibile aggiungere Firefox al Dock, aprire la cartella Applicazioni e trascinare Firefox sul Dock rilasciandolo nella posizione desiderata.