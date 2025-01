In prova Xiaomi Watch S3, lo smartwatch che punta sulla personalizzazione

Pubblicità

Il panorama degli smartwartch Android è sempre piuttosto divisivo e non sembra essere stato in grado di imporsi come invece Apple Watch ha fatto per gli utenti iPhone. In questo panorama prova a imporsi Xiaomi Watch S3, che continua a ridefinire il segmento degli smartwatch economici, puntando questa volta su uno stile altamente personalizzabile.

Questo S3 arriva dopo in primo periodo in cui Xiaomi aveva deciso di lanciare sul mercato dispositivi sia con Wear OS (il sistema operativo di Google dedicato agli indossabili), sia con sistemi operativi proprietari più snelli ma essenziali. In tutto questo fa da sparti acque questo S3, perché segna l’avvento di una nuova era per gli smartwatch della società cinese, grazie all’implementazione di HyperOS, il sistema operativo sviluppato internamente da Xiaomi per unificare il suo ecosistema IoT.

La scelta ha sicuramente pro e contro.

Caratteristiche tecniche dello Xiaomi Watch S3

Display: AMOLED da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 px, 60 Hz e luminosità massima di 600 nit

Cinturini: Intercambiabili, larghezza 22 mm, lunghezza regolabile 140-210 mm

Certificazione 5ATM (fino a 50 metri)

Sensori: PPG a 12 canali, SpO2, accelerometro, barometro

Funzionalità: Monitoraggio cardiaco, SpO2, tracciamento del sonno, stress, oltre 150 modalità sportive, pagamenti NFC, chiamate tramite Bluetooth

Connettività: Bluetooth 5.2, GNSS dual-band (L1+L5), compatibilità Android 8.0+ e iOS 12+

Batteria: 486 mAh, durata fino a 15 giorni

Dimensioni e peso: 47 x 47 x 12 mm, 44 grammi senza cinturino

Colori disponibili: Nero, Argento

Design e Personalizzazione

Partiamo dall’estetica, che è certamente uno degli ambiti in cui questo Xiaomi S3 può dire la sua. Uno degli aspetti più distintivi dell’orologio è il suo design modulare.

Propone una cassa in alluminio da 47 mm, piuttosto robusta e massiccia, con due pulsanti laterali e una lunetta in acciaio inox che può essere rimossa e sostituita grazie a un sistema a baionetta.

Sebbene possa sembrare particolarmente intuitivo, ed in effetti lo è, inizialmente i vari incastri ci avevano tratto in inganno e qualche movimento sbagliato della lunetta aveva bloccato il meccanismo. Per questo, il consiglio è quello di leggere attentamente il foglietto illustrativo presente all’interno della lunetta sostitutiva, così da evitare di danneggiare il meccanismo di incastri.

Xiaomi offre un’ampia gamma di lunette e cinturini, consentendo di trasformare completamente lo stile del dispositivo. Probabilmente è questo l’aspetto che la casa cinese ha tenuto maggiormente in considerazione, creando attorno all’orologio un vero e proprio meccanismo di personalizzazione, che servirà ad incrementare la longevità dell’indomabile, permettendo all’utente di rinnovarlo completamente, a seconda dell’outfit e dell’occasione in cui viene indossato.

Peraltro, ogni lunetta è associata a un quadrante dedicato che si attiva automaticamente non appena viene montata.

Molto bello il display AMOLED da 1,43 pollici, che risulta assolutamente nitido e vivace, anche se la luminosità massima di 600 nit può risultare insufficiente sotto la luce diretta del sole. Evidentemente, queste caratteristiche servono anche a preservare l’autonomia, che come vedremo più avanti restituisce delle soddisfazioni.

Il vetro del quadrante è un Corning Gorilla Glass 3, che perciò garantisce una buona protezione contro graffi e urti.

L’indossabile propone dimensioni generose, ma ciò nonostante risulta leggere, appena 44 grammi, oltre che confortevole da indossare anche per tutto il giorno.

Prestazioni e Software

Come già anticipato, Watch S3 introduce HyperOS, il sistema operativo di Xiaomi che punta sulla semplicità e sull’integrazione con l’ecosistema IoT del marchio.

Non implementare Wear OS, con tutte le app e funzionalità di questo OS, ha sicuramente il vantaggio di non gravare troppo sulla batteria e di proporre un’autonomia sicuramente maggiore. Tuttavia, il mancato supporto per app di terze parti è una limitazione importante.

L’interfaccia, fluida e senza lag, offre 31 app preinstallate tra cui Alexa, un registratore vocale, un’app per telefonare e strumenti di monitoraggio della salute e del fitness, che risultano certamente completi e ottimali per chi volesse utilizzare l’indossabile per le sessioni di allenamento.

Risulta, invece, essenziale e basico il supporto per le notifiche: si possono leggere e cancellare, ma non si può interagire con queste. Già, manca la possibilità di rispondere ai messaggi direttamente dal polso. Si tratta di una limitazione importante per chi volesse utilizzare l’orologio per non estrarre spesso lo smartphone dalla tasca per rispondere ai messaggi.

A livello di connettività l’orologio propone Bluetooth 5.2 che si dimostra stabile sia nell’abbinamento con Android, che su iOS. Xiaomi Pay consente pagamenti NFC, ma la compatibilità è limitata a un numero ristretto di carte Mastercard.

Tra le funzionalità più apprezzate, invece, vi è certamente la possibilità di sfruttare l’orologio per chiamate tramite Bluetooth, grazie a microfono e altoparlante.

Sebbene la qualità delle chiamate sia generalmente buona, l’altoparlante potrebbe risultare poco efficace in ambienti rumorosi. In ogni caso, la possibilità di chiamate aumenta l’utilità dello smartwatch, che in alcuni contesti – soprattutto per comunicazioni rapide – potrebbe effettivamente eliminare la necessità di utilizzo del telefono.

Monitoraggio della Salute e Fitness

Lato salute e fitness Watch S3 risulta un buon alleato. L’indossabile, infatti, propone un set completo di strumenti per il tracking della salute: monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), monitoraggio del sonno e gestione dello stress.

I dati raccolti ci sono sembrati sin da subito verosimili e precisi, si sincronizzano con l’app Mi Fitness, che a sua volta è compatibile con piattaforme come Google Fit e Strava.

Al suo interno l’orologio propone il GPS dual-band, che si è dimostrato affidabile per tracciare percorsi all’aperto, con una buona reattività, anche in ambienti solitamente con copertura ridotta.

Un aspetto interessante che ci è piaciuto è l’algoritmo per l’analisi del sonno, che offre dettagli sulle fasi REM, sullla respirazione e sulla qualità complessiva del riposo.

I dati forniti potrebbero leggermente sovrastimare alcune delle fasi di sonno profondo, ma nel complesso ci è parso uno strumento piuttosto buono per restituire un’idea di come è trascorsa la notte.

Autonomia

Come già accennato, è uno dei punti di forza di questo orologio. La batteria da 486 mAh permette fino a 15 giorni di autonomia, seppur con utilizzo moderato, ma arriva comune a superare i 4 giorni pieni con funzioni avanzate, come ad esempio l’Always-On Display attivo e il monitoraggio continuo.

Abbiamo preferito sfruttare l’orologio in quest’ultima modalità, perché di fatto è quella più utile, sia per restituire le informazioni basilari come l’orario, sia per fornire tutti i dati sulla salute in tempo reale.

Conclusioni

Xiaomi Watch S3 è un dispositivo che certamente unisce stile e funzionalità a un prezzo competitivo. Come già anticipato, la possibilità di personalizzazione lo rende un prodotto longevo, nel senso che l’utente potrà cambiarne i connotati, rendendole adatto a diverse occasioni e cambiandone l’estetica.

Tra i punti di forza anche il monitoraggio della salute e l’autonomia della batteria, mentre l’assenza di app di terze parti potrebbe certamente renderlo meno versatile di altri smartwatch.

L’impossibilità di rispondere alle notifiche dal polso è una grande limitazione, cui comunque fa da contraltare la possibilità di telefonate in bluetooth sfruttando altoparlante e microfono integrati.

Lo consigliamo a chi cerca uno smartwatch elegante e pratico, a chi non necessità di rispondere a WhatsApp e simili dal polso; chi, invece, desidera un’integrazione più completa e supporto per app di terze parti, dovrebbe volgere l’attenzione a Wear OS, anche a costo di ricaricare l’orologio ogni giorno.

Al netto di questi pro e contro, il prezzo di poco superiore a 100 euro è certamente giustificato.

Pro

Design personalizzabile

Autonomia eccellente

Buon monitoraggio della salute

Chiamate Bluetooth

Contro

Mancanza di app di terze parti

Supporto notifiche limitato

Luminosità sotto la luce diretta

Compatibilità limitata per pagamenti NFC

Si acquista su Amazon direttamente a questo indirizzo.