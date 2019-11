Smart Compose, la scrittura predittiva arriva anche su Documenti di Google

La scrittura predittiva Smart Compose, basata sulla IA di Google, e al momento disponibile su Gmail, arriverà presto anche su Documenti. Pertanto, chiunque utilizzi la Suite di Big G per la scrittura dei propri testi, potrà contare sull’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Al momento, Smart Compose su Google Documenti può essere testata dagli amministratori di dominio , che possono accedere alla nuova funzione iscrivendosi alla versione beta. Ricordiamo che il gigante della ricerca ha presentato Smart Compose lo scorso anno, seguendo la precedente funzione Smart Reply di Gmail. Mentre quest’ultima suggeriva brevi risposte alle e-mail, Smart Compose è più profondo, in grado di suggerire attivamente come terminare una frase, evitando all’utente di scriverla per intero.

La funzione utilizza i modelli di apprendimento automatico di Google per fornire i suggerimenti, studiando la scrittura dell’utente passata per personalizzare i suggerimenti. In teoria, dunque, questo significa che Smart Compose scrive un po’ nello stesso stile dell’utente, anche se in pratica la maggior parte dei suggerimenti tentano di riprodurre un testo per quanto più formale possibile, utilizzando un linguaggio aziendale.

L’aggiunta di Smart Compose a Google Documenti potrebbe essere un grande passo avanti per lo strumento di scrittura di Big G, anche se al momento il colosso di Mountain View sta limitando la portata di Smart Compose alle aziende, come ricorda la redazione di The Verge. Allo stato attuale, la funzionalità è disponibile solo in versione beta, solo in inglese e solo gli amministratori di dominio possono testarlo.

La speranza è che in un futuro prossimo Smart Compose sia disponibile a tutti, anche ai consumatori non business. Del resto, sembra essere una delle funzionalità più interessanti aggiunta da Google su Documenti negli ultimi anni. In futuro, siamo pronti a scommettere, saranno sempre più gli strumenti automatizzati che interverranno nelle operazioni quotidiane di scrittura. E’ quello che avviene già su smartphone e tablet.

Le app di Google sono disponibili gratis per iPhone e iPad a partire dai seguenti collegamenti: Documenti Google, Fogli Google, e Presentazioni Google.