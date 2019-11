Apple rimuove la sezione recensioni dal suo store online

Apple ha silenziosamente rimosso la sezione delle recensioni clienti per i prodotti venduti sullo shop online. La modifica è avvenuta in questo mese di novembre: i potenziali acquirenti non potranno più vedere le opinioni sui prodotti prima di acquistare gli articoli. Allo stesso modo, i nuovi acquirenti non potranno più lasciare recensioni post acquisto.

Apple vende numerosi e diversi prodotti attraverso il suo shop online, inclusi i prodotti prime parti, nonché quelli di aziende selezionate. Fino a qualche settimana fa, in calce ad ogni pagina dei prodotti era presente la sezione “Valutazioni e recensioni”, dove era riportata una piccola recensione, accompagnata dal voto in stelle.

Ora, la sezione Valutazioni e recensioni è stata completamente rimossa. Sotto l’elenco dei è possibile trovare informazioni dettagliate sull’oggetto in vendita, informazioni sulla compatibilità, app consigliate e prodotti in primo piano, ma non anche il box recensioni.

La modifica è stata notata per la prima volta da AppleInsider, secondo cui Apple avrebbe rimosso tale opzione intorno al 16 novembre scorso. Da notare, che la rimozione del box interessa sia i prodotti Apple, che quelli terze parti.

The Verge sottolinea che non è raro che i prodotti e gli accessori Apple abbiano recensioni sfavorevoli da parte dei clienti. Ad esempio, l’adattatore Apple da Lightning a jack per cuffie da 3,5 mm aveva registrato oltre 700 recensioni con una stella.

Ma ora che il box recensioni non è più presente, un potenziale cliente non ha modo di sapere cosa aspettarsi dal prodotto in vendita, a meno che non faccia riferimento al forum, o ad una piattaforma di terze parti, come Amazon.

La mossa di Apple è certamente controversa, perché di fatto elimina un vero e proprio servizio all’acquirente. Apple non ha ancora commentato il motivo per cui ha rimosso la sezione “Valutazioni e recensioni” dal suo negozio online, e chissà che possa trattarsi di una modifica provvisoria, in attesa di qualche aggiornamento alla piattaforma.