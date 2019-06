La Smart full electric disponibile in soli 100 esemplari in versione Ushuaia

In occasione della Mercedes-Benz fashion week del 30 maggio 2019 nella location dell’Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, ha fatto il suo esordio la nuova limited edition Smart fortwo EQ Ushuaia, la prima serie speciale full electric realizzata in partnership con un rinomato brand internazionale.

Smart Ushuaia è disponibile in soli 100 esemplari, cabrio e coupé, caratterizzati da un allestimento esclusivo che si distingue per la livrea total black e total grey matt con elementi matt reds. A rendere ancora più ricca questa nuova ‘instant classic’, la disponibilità di vari pacchetti di allestimento che accentuano estetica, comfort, sportività e infotainment.

Il veicolo è disponibile a partire da 27.695 euro in allestimento total black. Il prezzo sale a 29.695 euro per la versione cabrio. Il carattere esclusivo e sportivo di Smart Ushuaia è sottolineato dai cerchi in lega BRABUS 16″ e dall’edition package ushuaia con badge serie speciale numerato, logo posteriore Colibrì Ushuaia, pomello del cambio e tappetini.

Diversi pacchetti di allestimento (Cool & Media, Led & Sensor, comfort e portaoggetti) accentuano estetica, comfort, sportività e infiotainment con sedili riscaldabili e regolabili, luci ambient, telecamera per la retromarcia assistita con sensori parcheggio, schermo 7″, climatizzatore automatico, volante regolabile in pelle, pedaliera sportiva e retrovisori esterni regolabili elettricamente.