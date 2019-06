Con il nuovo Mac Pro una tastiera speciale ed esclusiva

Con il nuovo Mac Pro 2019 che arriverà in autunno, Apple offrirà una tastiera ad hoc con tasti neri e insenature di colore grigio. È quanto si evince dai filmati di chi ha già avuto modo di mettere le mani nell’ambito dela presentazione della macchina alla WWDC. In queste video, ad esempio, vede che la tastiera è differente ma non troppo diversa dalla Magic Keyboard con tastierino numerico di serie con l’iMac Pro.

Oltre alla tastiera dovrebbero essere fornite anche nuove varianti di Magic Mouse e Magic Trackpa. Nella scheda con le specifiche tecniche complete del Mac Pro si spiega, infatti che la confezione include: Magic Keyboard nella colorazione silver e black con tastierino numerico , Magic Mouse 2 (silvere e black) e, che, opzionalmente, è possibile ordinare anche il Magic Trackpad 2 (silver and black).

Dalle specifiche apprendiamo anche le dimensioni della macchina: 45cm x 21.8cm; con le ruote opzionali l’altezza arriva a 55.7cm. Il peso del nuovo Mac Pro è di 18kg.