Magic Leap e Google al lavoro sugli smart glasses con l’AI

Magic Leap, azienda statunitense che si è fatta notare per un visore in stile Hololens ma più evoluto della controparte Microsoft, vuole sfruttare i suoi oltre 15 anni di esperienza nel settore della Realtà Aumentata per entrare nel fiorente mercato degli smart glassess in collaborazione con Google.

Mercoledì 29 ottobre, in un post sul suo blog aziendale, Magic Leap ha fatto cenno a futuri occhiali AR, frutto di una collaborazione con Google. L’azienda riferisce di voler concentrarsi nello sviluppo di prototipi di occhiali AR che promettono di “bilanciare qualità visiva, comfort e producibilità”.

Un prototipo che evidenzia i progressi compiuti dalle due aziende in ambito occhiali AR è stato mostrato nell’ambito dell’ultima edizione del Future Investment Initiative (FII) a Riyad. Gli occhiali si presentano con una classica montatura nera simile ai Meta Ray-Ban Wayfarers o altri prototipi con Android XR mostrati all’evento Google I/O.

“Ciò che distingue questo prototipo è quanto naturale sembra guardare attraverso”, ha riferito Shahram Izadi, VP/GM di Google XR. “La precisione nell’ottica e il design a guida d’onda di Magic Leap consente al display un livello di chiarezza e stabilità piuttosto raro oggi nell’AR”.

Magic Leap is partnering with technology leaders to accelerate their AR glasses roadmap through deep expertise and technologies that deliver visuals that are stable, crisp, and clear. This week at @FIIKSA , @magicleap and @Google are unveiling an AR glasses prototype built as a… pic.twitter.com/05bQCt0gQn — Magic Leap (@magicleap) October 29, 2025

Magic Leap intende combinare la tecnologia che offre la realistica e precisa sovrapposizione di contenuti digitali nel mondo fisico circostante, con il Raxium microLED light engine, “motore” dell’azienda acquisita da Google nel 2022 specializzata nello sviluppo di tecnologie di visualizzazione MicroLED a pannello singolo, scelta che promette qualità e definizione delle immagini.

Google e Magic Leap avevano già annunciato una partnership tecnologica strategica a maggio dello scorso anno; l’annuncio più recente è una estensione di questa collaborazione con un accordo di tre anni. Non sono stati indicati dettagli sulla tabella di marcia prevista o una potenziale data di uscita di prodotti specifici.

Ricordiamo che secondo voci che circolano da tempo anche Apple sta lavorando su futuri occhiali AR: una prima variante denominata, nome in codice N50, dovrebbe arrivare nel 2027; non prevede display e potrà essere abbinata con l’iPhone. La seconda variante, con display integrato, è quella che dovrebbe competere con i Meta Ray-Ban Display, smart glasses con schermo integrato nella lente e intelligenza artificiale, in grado di mostrare immagini in alta risoluzione mantenendo la privacy.

Gli smart glasses intelligenti e con display di Apple erano inizialmente previsti per il 2028 ma adesso l’azienda avrebbe deciso di accelerare lo sviluppo. Secondo le indiscrezioni questo accessorio dovrebbe fare molto affidamento sulle interazioni vocali e l’intelligenza artificiale, due aree nelle quali sinora Apple è sembrata essere in ritardo rispetto alla concorrenza.