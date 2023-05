Per gli occhiali Apple AR c’è da aspettare quattro anni

Coi suoi continui rinvii, Apple avrebbe “quasi ucciso l’idea” di sviluppare seriamente gli occhiali di realtà aumentata AR: è quanto sostiene Mark Gurman di Bloomberg, spiegando come le sfide coinvolte nello sviluppo del visore con Realtà Mista siano in realtà molto simili ai problemi che si starebbero incontrando nello sviluppo di questi fantomatici Apple Glasses.

Prima che venissero fuori i limiti tecnici di un prodotto del genere erano il sogno di Tim Cook e dell’ex designer Jony Ive, adesso invece le aspettative si sono dovute necessariamente ridimensionare al più classico visore con video passtrough.

Difficoltà ciclopiche

Secondo quanto emerge dal corposo rapporto pubblicato nelle scorse ore, in Apple si sarebbero resi conto che fare questi occhiali da sogno, simili a un comune paio di occhiali da vista, ma con la capacità di sovrapporre elementi digitali tridimensionali nell’ambiente reale, farli bene e in tempi rapidi, è semplicemente irrealizzabile.

Il punto è che i ricercatori dovrebbero trovare il modo di metterci dentro tutta la potenza di un iPhone, ma con un decimo dei consumi energetici del telefono per evitare surriscaldamenti (sicuramente non piacevoli, visto che gli occhiali vanno indossati al volto).

Occhiali Apple AR, cosa è cambiato

Allo stato attuale pare che Apple abbia limitato le risorse per lo sviluppo, un altro indizio che punta a un ulteriore slittamento nel tempo degli occhiali AR: la stima attuale punta almeno a quattro di attesa.



Nel report le voci di corridoio da Cupertino dipingono un destino non facile per questo dispositivo forse concepito troppo presto. Secondo Mike Rockwell, ex dirigente Dolby assunto da Apple per guidare lo sviluppo dei dispositivi indossabili sperimentali, ci si continuerebbe a lavorare “senza speranza” solo per far felice Tim Cook.

E così è dal 2019 che non si registrerebbero progressi significativi: all’epoca un centinaio di dipendenti avrebbero assistito a una riunione in cui si ipotizzava il lancio di questi occhiali appena un anno dopo il visore. Ma ora tutto questo sembra impossibile.

Tutto sul visore Apple qui. Sul nostro sito trovate poi le sezioni di Realtà Virtuale e di Realtà Aumentata per discernere al meglio i due mondi e scoprire cosa possiamo aspettarci da entrambi i fronti nel prossimo futuro.