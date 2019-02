Video Samsung mostra come potrebbe essere lo smartphone pieghevole

Quando Samsung ha presentato il proprio smartphone pieghevole lo scorso anno, questo era avvolto nel mistero, per via di luci sul palco soffuse e di un case corposo a coprirne le cornici. Una nuova pubblicità Samsung mostra nuovamente lo smartphone pieghevole, questa volta in modo più chiaro, anche se non lo svela completamente.

Inizialmente pubblicato da Samsung Vietnam, poi rimosso in via ufficiale, ma caricato nuovamente su YouTube. La pubblicità mostra prodotti Samsung futuristici, tra i quali viene inserito lo smartphone pieghevole.

Tra lo specchio smart e il braccio robotico per i tatuaggi, viene mostrato anche lo smartphone pieghevole, mostrato solo per un paio di secondi. Il dispositivo è quello mostrato qualche tempo fa in via ufficiale da Samsung, che si ripiega come un piccolo libro, e che funge da smartphone o da tablet, a seconda di come viene ripiegato il display.

Va comunque tenuto presente che l’intero video è uno spot per tecnologie future in lavorazione presso Samsung: più che prodotti reali in arrivo, il filmato sembra mostrare soluzioni possibili ma il cui lancio non è certo.

In particolare il presunto smarpthone pieghevole viene mostrato non solo con un fomato a libro, ma anche con uno schermo supplmentare nella parte esterna, un particolare di non poco conto e che può incrementare ulteriormente costi di produzione e prezzo in un terminale già previsto nella fascia ultra premium, con prezzi uguali o addirittura superiore a quelli di iPhone XS Max.

Samsung terrà un evento a fine mese, precisamente il 20 febbraio prossimo, in cui sarà certamente protagonista la nuova linea di Galaxy S10. Chissà che in quella stessa occasione la società possa nuovamente tornare in argomento, e presentare anche lo smartphone pieghevole. Non sarebbe una mossa da scartare, considerando che Huawei ha già annunciato l’arrivo di uno smartphone pieghevole per il prossimo MWC 2019 che prende il via a fine febbraio.

Come ormai avviene da anni Macitynet sarà presente al Mobile World Congress 2019, la più importante fiera al mondo dedicata a smartphone e tecnologie mobile per offrire ai lettori reportage, articoli, approfondimenti, fotogallerie e video delle principali novità.