Sonos lancerà una soundbar da 250 dollari a giugno

Entro giugno Sonos potrebbe introdurre la sua prima soundbar a prezzo economico. Una novità importante, perché quando si nomina Sonos di primo acchito generalmente balza in testa la parola qualità, seguita subito dopo da prezzo. I prodotti dell’azienda infatti, molto apprezzati per elevata qualità audio e versatilità d’uso, difficilmente potrebbero finire nella lista delle soluzioni più abbordabili; eppure sembra che la strategia seguita finora dal marchio stia per cambiare.

Negli ultimi mesi infatti Sonos ha varcato la soglia di un mercato che fino a quel momento era stato tenuto a debita distanza lanciando l’altoparlante Roam che, pur mantenendo una qualità molto alta e il suono caratteristico dei prodotti di Sonos, è elencabile tra le soluzioni più economiche della società: in Italia parte da 179 €. E pare che ci abbia preso gusto perché secondo le indiscrezioni entro la prima settimana di giugno (si parla di martedì 7 giugno) arriverà un secondo prodotto posizionabile in questo segmento del mercato.

Si vocifera l’arrivo di una soundbar economica, nome in codice Fury model S36, che dovrebbe costare intorno ai 250 dollari, circa 230 €, il che la renderebbe significativamente più economica della gamma Beam di seconda generazione venduta a 499 euro o della linea Arc che parte da 999 euro.

Questo importante risparmio si tradurrà però innanzitutto nell’impossibilità di trasmettere contenuti in Dolby Atmos, e pare che potrebbe mancare perfino la presa HDMI per il collegamento, che dovrebbe invece poter avvenire attraverso la presa ottica. Sembra inoltre che mancheranno i microfoni per l’assistente vocale, come già fatto con Sonos Roam SL da 159 dollari che manca appunto di questa funzionalità.

Tuttavia dovrebbe poter essere integrabile al sistema surround 5.1 di Sonos, perciò si potrà usare ad esempio l’altoparlante Sonos One come amplificatore posteriore come già si può fare con le altre soundbar dell’azienda. In questo articolo riportiamo due rendering di The Verge realizzati a partire dalle foto visionate del prodotto reale.

La cosa più interessante è che il costruttore pare stia realizzando dei supporti verticali per questa nuova soundbar e si ritiene che possa essere usata come altoparlante surround posteriore abbinabile alla più grande soundbar della linea Arc, sfruttandola così per i contenuti Dolby Atmos. Una seconda versione, etichettata S37, pare abbia un subwoofer ancora più piccolo, ma non si conoscono né altri dettagli, né il prezzo o l’ipotetico periodo di lancio.

Sappiamo che Sonos sta lavorando al suo sistema operativo Home Theater, e questo potrebbe riallacciarsi perfettamente alla nuova soundbar in arrivo e alle sue molteplici opzioni d’uso.