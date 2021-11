Sonos sta lavorando a Sub mini, un subwoofer alla portata di tutti

Sonos sta lavorando a un subwoofer piccolo ed economico: ne ha scovato un indizio un utente di Reddit nell’app per smartphone di Sonos in cui viene fatta menzione di un fantomatico “Sub Mini”. Probabilmente si tratta di un prodotto reale e non di un errore: potremmo trovarci di fronte ad un segnaposto messo lì dagli sviluppatori in attesa dell’annuncio di questo dispositivo, in modo da averne la scheda tecnica pronta per quando sarà commercializzato.

Nel testo associato a questa sezione si legge che il Sonos Sub Mini è un «subwoofer cilindrico più piccolo» rispetto al Sub di grandi dimensioni e da tempo in commercio come complemento ai suoi sistemi audio e surround multi speaker e alle soundbar Arc e Beam.

La maggior parte dei subwoofer tradizionali ha una forma a parallelepipedo retto, sono di grandi dimensioni, pesanti e spesso vengono nascosti alla vista. Ma anche i subwoofer cilindrici non sono una rarità: il Sub Mini di Sonos potrebbe infatti assomigliare al subwoofer di OSD, che potete vedere nella foto sottostante.

Attualmente il Sub di Sonos è alla terza generazione e costa 849 euro e può essere anche combinato con un secondo Sub per raddoppiare la potenza dei bassi, mentre la versione Mini non dovrebbe offrire questa opzione. Anche se il nuovo modello non sarà paragonabile in termini di potenza, la differenza di prezzo potrebbe effettivamente potrebbe contribuire a rendere più appetibile ad una maggiore fetta di utenza che non vede l’ora di potenziare il suono del proprio TV o impianto stereo per la musica partendo da speaker come Beam o Beam di Seconda generazione che pur disponendo di ottima distribuzione sulle basse frequenze non possono superare i limiti dimensionali intrinsechi del volume messo in gioco.

Nell’immagine qui sotto una configurazione Surround con Dolby Atmos di Beam GEN 2, SUB 3 GEN e Sonos One SL. Il costo totale è di 1.806 € con il Sub che è di gran lunga la componente più importante dal punto di vista del prezzo e dell’ingombro.

Ne parlavamo qualche settimana fa nella recensione della soundbar Beam Gen 2: un subwoofer dal prezzo accessibile è quel che manca alla gamma di Sonos per impianti surround di medie dimensioni che sfruttino la compattezza di Beam e l’integrazione con Sonos One ed eventualmente Symfonisk di Sonos-IKEA.

Per il momento non si sa altro del fantomatico Sub Mini.

Per quanto riguarda Sonos, invece, le vendite vanno a gonfie vele sopratutto nel campo delle installazioni B2B: nell’ultimo trimestre ha registrato nuovamente guadagni record, sebbene stia attualmente affrontando una serie di problemi alla catena di approvvigionamento, come dimostrano molti prodotti in vendita sul sito web i cui tempi di spedizione attualmente indicano come data ipotetica fine dicembre o anche anno nuovo.