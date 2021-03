Sony HT-S40R è il sistema audio home cinema da sogno

Chi scrive sfrutta tantissimo una soundbar collegata al TV – connesso a Internet tramite Fire TV di Amazon – per ascoltare la musica in buona qualità distribuita gratuitamente tramite Prime Music grazie all’abbonamento Prime, ma una sola soundbar non è nulla in confronto al nuovo sistema HT-S40R home cinema proposto da Sony.

Sony HT-S40R combina una soundbar a un subwoofer e due speaker posteriori, tutti rigorosamente wireless, per creare un’esperienza surround di qualità cinematografica in qualsiasi salotto. Parliamo di un impianto audio surround da 600 W di potenza che sfrutta i vantaggi dell’audio surround a 5.1 canali e della tecnologia Dolby Audio per portare gli spettatori direttamente al centro dell’azione, con suoni dinamici che riempiono la stanza.

Il punto di forza risiede nella possibilità di configurare il sistema Home Theatre come si preferisce e con pochissimi cavi perché gli speaker posteriori sono gestiti da un amplificatore wireless, quindi i collegamenti cablati sono ridotti al minimo. L’ingombro dei fili può essere ulteriormente ridotto se si affianca l’impianto HT-S40R ai TV Sony BRAVIA che supportano la connessione wireless, in quanto questi possono inviare l’audio direttamente al sistema Home Theatre.

E’ molto buono anche dal punto di vista del design, con una soundbar sottile e compatta, un subwoofer discreto e due speaker wireless che si possono agganciare facilmente alla parete alle spalle dello spettatore, fondendosi con l’ambiente. Anche la soundbar può essere appesa alla parete, magari subito sotto il TV, mentre il subwoofer può essere appoggiato sul ripiano di una libreria.

Il sistema Sony HT-S40R è già pronto per funzionare appena fuori dalla scatola: tutto quello che bisogna fare è collegare gli speaker posteriori all’amplificatore wireless e la soundbar al subwoofer, utilizzando i cavi in dotazione. Una volta collegato anche il subwoofer al televisore (gli ingressi sono di tipo HDMI ARC, ottico e analogico), non resta che mettersi comodi e godersi 5.1 canali di audio surround.

Sono presenti quattro diverse modalità sonore (Cinema, Music, Standard e Auto Sound) da scegliere in base al contenuto da guardare o ascoltare. Per perfezionare ulteriormente l’esperienza di visione e ascolto, è possibile anche inserire le modalità Night e Voice e regolare il volume del subwoofer. Come dicevamo questo sistema può essere usato anche per ascoltare musica, sia trasmettendola in streaming dagli smartphone tramite la connessione Bluetooth, sia collegando i dispositivi alla porta USB, il che consente ad esempio di sfruttarlo anche con lettori MP3 e altre fonti audio.

Sony HT-S40R sarà disponibile da maggio 2021 a un prezzo non ancora annunciato. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sony sono disponibili da questa pagina, invece per tutte le notizie dedicate ai televisori smart si parte da questa pagina.