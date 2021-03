Project Blue trasforma l’iPad in tavoletta grafica per PC

Gli sviluppatori di Astropad, ex dipendenti Apple che si sono fatti notare per un’app che trasforma iPad in una tavoletta grafica professionale, hanno annunciato “Project Blue“, un’app – per il momento una beta – che permette di trasformare l’iPad in tavoletta grafica per PC. Con l’app beta è possibile disegnare con l’iPad collegato wireless al PC, duplicando il contenuto dello schermo del PC con Windows sull’iPad.

Finora il software di Astropad permetteva di usare l’iPad in tavoletta grafica per il Mac; funzionalità simili sono ora disponibili anche per chi ha un PC.

Project Blue è ottimizzata per il disegno con l’Apple Pencil e le gesture dell’iPad possono essere personalizzate per accedere a strumenti e scorciatoie ad app Windows.

L’iPad può essere associato al PC, sia tramite WiFi, sia tramite USB. È richiesto un PC con Windows 10 a 64 bit build 1809 o seguenti, e un iPad con iOS 9.1 o seguenti.

Gli sviluppatori riferiscono che l’app offre più di quello che una semplice tavoletta grafica può offrire, con funzionalità nella sidebar con vari elementi, UI (User Interface Design) sullo schermo e possibilità di richiamare scorciatoie e gesture. La latenza è bassa (60 fps) e sono sfruttate funzionalità della GPU. Gli sviluppatori stanno lavorando per migliorare ulteriormente la latenza, predisporre scorciatoie per i software più noti, personalizzare in vari modi l’app e consentire all’utente di usare sue scorciatoie.

Per il momento Project Blue è disponibile gratuitamente; entro fine anno verrà proposto nella suite di app di Astropad. Gli utenti che desiderano provare Project Blue possono registrarsi a questo indirizzo.