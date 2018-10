Sony HX99, compatta super-zoom 28X. Parola chiave: versatilità

Equivalente ad uno zoom 24-720mm, la nuova Sony HX99 è la compagna di viaggio perfetta: scatta anche in RAW ed entra in tasca

La versatilità necessaria in viaggio nel corpo di una compatta: è la nuova Sony HX99, una fotocamera che combina un obiettivo super-zoom 28X ad un corpo leggero e tascabile quanto un telefono (le misure: 102 x 58.1 x 35.5 millimetri).

Quello che offre è un obiettivo dalla lunghezza focale equivalente su Full Frame ad un 24-720 mm con apertura f/3.5-6.4, accompagnato da un mirino elettronico OLED a scomparsa ed uno schermo touch ribaltabile. «E’ la fotocamera più piccola al mondo nella sua categoria» afferma Sony, riferendosi alle travel zoom con obiettivi di lunghezza focale simile che fanno del loro punto di forza proprio l’escursione dello zoom in rapporto alle ridotte dimensioni.

Tra gli altri dati tecnici troviamo un sensore Exmor R CMOS 1/2.3 pollici da 18.2 megapixel utilizzabile anche per registrare video in risoluzione 4K, messa a fuoco automatica (velocità garantita 0.09 secondi) e la stessa tecnologia Eye AF che troviamo nella linea delle fotocamere Sony Alpha. Può scattare foto fino a 6400 ISO ed è possibile realizzare anche in formato RAW per chi vuole cimentarsi nel fotoritocco in post-produzione.

La nuova Sony HX99 arriva a novembre al prezzo di circa 450 dollari, probabilmente troppi se si considera che non offre l’intercambiabilità degli obiettivi né immagini di qualità eccezionale, ma la chiave di questa fotocamera è la versatilità. Almeno dalla scheda tecnica promette di saper gestire la maggior parte delle situazioni fotografiche che si possono incontrare durante un viaggio senza occupare troppo spazio in una borsa.