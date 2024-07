Sony, in arrivo ZV-E10 II e obiettivo E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II

Pubblicità

Sony ha presentato ZV-E10 II, la seconda generazione della fotocamera mirrorless ZV-E10, indicata come progettata per offrire ai creatori di contenuti di qualsiasi livello uno strumento facile da usare, compatto e versatile.

ZV-E10 II mantiene caratteristiche del precedente modello, come i Creative Look, l’impostazione Product Showcase, la funzione di sfocatura dello sfondo e lo schermo ad apertura laterale orientabile, con l’aggiunta di migliorie per applicazioni d’uso più elaborate e una maggiore praticità.

Rispetto alla ZV-E10, l’hardware interno di ZV-E10 II è stato perfezionato, con un sensore CMOS Exmor R da 26 MP (effettivi, circa) e il più recente processore d’immagine BIONZ XR di Sony. Anche la messa a fuoco automatica e le potenzialità per la registrazione video sono state ottimizzate, con l’introduzione dell’impostazione Cinematic Vlog, una nuova interfaccia utente in formato verticale, la più recente batteria Sony Z ad alta capacità per un’autonomia prolungata, e modalità di connettività che semplificando il live streaming e il trasferimento di dati.

La fotocamera è compatta e leggera (377 grammi) e si maneggia agevolmente con una mano.

Altra novità è l’obiettivo power zoom APS-C compatto E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II, che sarà disponibile singolarmente o come parte del kit della ZV-E10 II. La nuova ottica promette migliori prestazioni di messa a fuoco automatica (AF) e registrazione video rispetto al modello precedente, il tutto senza compromessi in termini di leggerezza.

Tornando alla ZV-E10 II, quest’ultima offre due funzioni finalizzate a produrre contenuti: Creative Look e Cinematic Vlog. Nei video come nelle fotografie, l’utente può migliorare le immagini scegliendo tra dieci opzioni Creative Look: Standard (ST), Portrait (PT), Neutral (NT), Vivid (VV), Vivid 2 (VV2), Film (FL), Instant (IN), Soft Highkey (SH), Black & White (BW) e Sepia (SE). Ognuno di questi profili può essere ulteriormente personalizzato modificando otto diversi parametri. È possibile salvare sulla fotocamera fino a sei Creative Look personalizzati.

La funzione Cinematic Vlog regola automaticamente il formato, il frame rate e la velocità di transizione dell’AF a livelli ottimali. Sono disponibili varie opzioni, selezionando uno dei cinque “Look” disponibili, come S-Cinetone, che migliora le tonalità della pelle, e applicare uno tra quattro “Mood”, per enfatizzare colori specifici.

Sony riferisce che il corpo macchina della fotocamera ZV-E10 II è realizzato con materiali riciclati, e che imballi sono ottenuti da carta riciclatacomposta da bambù, fibre di canna da zucchero e carta riciclata ritirata dal mercato.

ZV-E10 II e E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II saranno disponibili dalla fine di luglio 2024. I prezzi non sono stati comunicati ma negli USA si parte da 999$ (solo corpo) o 1099$ per in bundle con il nuoov PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS II)