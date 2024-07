Anche la Marina militare tedesca vuole dire addio ai floppy disk

Pubblicità

Tecnologie che per i normali utenti diventano obsolete in pochi anni, sono ancora in auge in alcune realtà. Succede, ad esempio, in Giappone, dove solo da poche settimane il governo è riuscito a dire addio all’obbligo dei floppy disk per alcune comunicazioni. Succede anche in ambiti come quelli militari, dove dire addio a tecnologie in altri ambiti considerate vetuste, non è sempre facile.

Anche la Deutsche Marine, la marina militare tedesca, componente marittima della Bundeswehr, ha deciso di dire addio ai vetusti supporti magnetici sulle fregate di classe Brandenburg (entrate in servizio nella Deutsche Marine tra il 1994 ed il 1996) ma la soluzione scelta è particolare. Se nella maggior parte dei casi, la soluzione consiste semplicemente nell’abbandonare i vecchi supporti e usarne altri più moderni (o eseguire il trasferimento di dati via rete) nel caso del Bundeswehr, la soluzione consiste nel sostituire i lettori di floppy disk con emulatori/convertitori di floppy drive USB.

Lo riferisce il blog specializzato Augen geradeaus!, spiegando che la forza armata tedesca sta cercando di sostituire i floppy disk drive con un emulatore hardware. L’idea non è nuova e in commercio esistono già soluzioni di questo tipo: I floppy disk e relativi lettori sono sempre più difficili da trovare. Esistono convertitori, ad esempio questo, che è possibile trovare su Amazon, che permettono di sostituire il vecchio lettore Floppy e leggere chiavette opportunamente formattate (basta rimuovere il vecchio lettore e collegare i vecchi cavi direttamente all’emulatore Floppy Drive – USB; un software specifico consente di creare fino a 99 partizioni su una Pen Drive USB che potranno essere poi selezionate da un pannello e viste alla stregua di floppy).

La soluzione dell’emulatore floppy offre il vantaggio di essere poco costosa e (soprattutto) di non dover modificare il resto dell’hardware esistente. Rispetto ai floppy disk, le chiavette USB sono più veloce, affidabili e più facilmente sostituibili.

Se avete ancora bisogno di leggere floppy disk su moderni computer , esistono lettori che è possibile collegare via USB, dispositivi utilizzabili senza problemi sia su Mac, sia su PC (questo su Amazon, ad esempio, nel momento in cui scriviamo cosè venduto 29,85€).