Sony PlayStation portatile torna ma non come pensate

Dopo diversi giorni di indiscrezioni e rumor sparsi per la rete, arriva la nuova voce sulla prossima console portatile di Sony:dopo l’insuccesso di PSVita, il colosso sta sviluppando una nuova console portatile PlayStation.

Lo rivela Insider Gaming, che riporta come il dispositivo sia attualmente noto all’interno di Sony con il nome in codice Q Lite. Non sarà, però, una console tradizionale: la prossima console portatile PlayStation sarà compatibile esclusivamente con PlayStation 5. Si precisa inoltre che Q Lite non è un dispositivo di cloud streaming, ma utilizzerà invece la funzione Remote Play con la PlayStation 5, una caratteristica che Sony ha promosso parecchio ultimamente.

Dotata di uno streaming adattivo fino a 1080p e 60FPS, la nuova console richiederà una connessione costante a internet.

Per quanto riguarda il design della console, i primi prototipi mostrano che il dispositivo assomiglierà molto ad un controller PlayStation 5, ma con un ampio touchscreen LCD da 8 pollici al centro. Inoltre, il dispositivo presenterà dei grilletti adattivi per il feedback aptico, e includerà tutte le caratteristiche che ci si aspetta da una console portatile, come i pulsanti del volume, gli altoparlanti, la presa di ingresso audio, e così via.

Insider Gaming ha appreso che Q Lite si trova attualmente nella fase di controllo qualità e dovrebbe essere rilasciata prima di PlayStation 5 Pro e dopo la PS5 con lettore disco rimovibile.

Come precedentemente annunciato dall’esperto del settore Jeff Grubb, Sony ha in programma di annunciare la “seconda fase di PS5”, che si riferisce ai futuri titoli in uscita. Ironia della sorte, questa “seconda fase” riguarda anche le offerte hardware di Sony, con la nuova PS5 con lettore disco rimovibile, Project Nomad (auricolari wireless), Project Voyager (cuffie wireless) e Q Lite (PlayStation portatile) tutte in arrivo nel giro di breve tempo. Si prevede, invece, che PlayStation 5 Pro sarà rilasciata durante le festività natalizie del 2024.

In sintesi sembra che la prossima presentazione PlayStation Showcase di Sony promette di essere un evento molto importante, soprattutto per il pubblico che aspettava una console portatile di Sony, anche se non sarà un dispositivo indipendente stand-alone come ci si poteva aspettare.

