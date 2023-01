PlayStation 5, ora è più facile trovarla nei negozi

Sony è finalmente pronta a migliorare disponibilità e scorte di PlayStation 5 PS5 nei negozi e canali di vendita, proprio a ridosso del lancio del visore PS VR2. Dopo due anni di sfide di approvvigionamento, Sony ha ringraziato i fan per la pazienza mostrata, ma annuncia che da ora in avanti ci saranno maggiori console sugli scaffali dei negozi.

Questo è quello che si legge nel comunicato ufficiale per bocca di Isabelle Tomatis, VP hardware e periferiche di Sony Interactive Entertainment:

Se stai cercando di acquistare una console PS5, ora dovrebbe essere molto più facile trovarne una presso i rivenditori di tutto il mondo

Sony raccomanda il proprio PlayStation direct store per coloro che cercano una PS5 negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e in Lussemburgo. Ci sono una varietà di pacchetti disponibili, insieme alle console PS5 digitali e versione con disco. Anche se non vengono espressamente indicati altri paesi, è lecito prevedere che presto la disponibilità di PlayStation 5 nei negozi migliorerà ovunque.

Poiché Sony è fiduciosa che i suoi problemi di fornitura siano finiti, sta ora lanciando un nuovo spot per PS5 che è stato girato nello stile di un canale di notizie live con molti riferimenti di gioco. Sony sta anche lavorando con i creatori sui social media per commercializzare di più la PS5 e fare una serie di promozioni “live from PS5”.

Questa nuova spinta di marketing arriva anche subito dopo il lancio del nuovo controller DualSense Edge e settimane prima del lancio di PlayStation VR2 di Sony, previsto il 22 febbraio per una prezzo superiore alla stessa console. Il visore è un importante aggiornamento rispetto all’originale, con uno schermo OLED, un campo visivo di 110 gradi e supporto 4K HDR. Supporta anche fino a 120Hz per frame rate e gameplay più fluidi.

Il VR2 avrà più di 30 giochi al lancio, tra cui Gran Turismo 7, Resident Evil Village e Horizon Call of the Mountain.

