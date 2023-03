PS5 Pro confermata, PlayStation 6 se ne parla nel 2028

Con la ripresa in forza di disponibilità e vendite della console nei negozi, in rete si scatenano anticipazioni e fughe di notizie riguardanti i prossimi modelli di PlayStation: fino a ieri la versione PS5 Pro era quasi esclusa categoricamente, ora invece il suo arrivo è confermato da Tom Henderson, da anni considerato il migliore e più attendibile leaker nell’anticipare le mosse della divisione Entertainment di Sony.

L’arrivo di PS5 Pro significa anche che dovremo attendere di più prima di vedere la generazione successiva PlayStation 6. Ricordiamo che negli scorsi giorni alcuni indizi scoperti nei documenti Sony resi pubblici per l’indagine antitrust Microsoft – Activision Blizzard, puntavano a PS6 nel 2027 o 2028, invece secondo il ben informato leaker se ne parlerà solamente dal 2028 o anche dopo.

Ma prima di allora le novità PlayStation non mancheranno, perché sembra che Sony introdurrà una nuova versione di PlayStation 5 con lettore ottico estraibile già quest’anno. La console dovrebbe arrivare entro la fine del 2023 e, salvo possibili posticipi, Sony dovrebbe annunciarla in aprile o comunque entro la primavera.

EXCLUSIVE – PS5 Pro in Development, Could Release Late 2024https://t.co/Ia4tiGGPnk — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) March 14, 2023

Per quanto riguarda invece PS5 Pro purtroppo non emergono indicazioni sulle specifiche attese, in ogni caso Sony sta completando la progettazione con l’obiettivo di iniziare a venderla entro la fine del 2024, anche qui salvo posticipi comunque possibili.

Secondo alcuni indizi nei brevetti sembra che Sony potrebbe puntare al miglioramento del ray tracing, tecnica che assicura grafica ultra realistica 3D e rappresentazione fedele di materiali, luci e supercifi. Naturalmente per PlayStation 5 Pro tutti, osservatori e appassionati, sperano in un succulento balzo delle prestazioni e della grafica, come è già avvenuto per la precedente e molto apprezzata PS4 Pro. Tutte le foto di questo articolo sono di Sony.

L'ultimo aggiornamento di PS5 ha introdotto le chat vocali Discord e miglioramenti nella grafica. A febbraio Sony ha svelato hardware e dettagli del visore PS5 VR2 in occasione del lancio nei negozi.