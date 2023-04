La macchina laser Creality Falcon 2 taglia di tutto e fa risparmiare tempo

Taglio e incisioni perfette con Creality Falcon 2, la macchina laser da 22 Watt che viaggia a 25.000 millimetri al secondo con sistema Air Assist per far risparmiare tempo senza far rinunciare alla qualità finale del lavoro. Per hobbisti e piccole aziende, ora è un affare irrinunciabile visto che si può comprare anche su Amazon risparmiando fino a 300 €.

Sull’azienda

Creality è un’azienda che opera principalmente nel settore della stampa 3D a livello mondiale, ma dal 2021 ha cominciato a produrre anche macchine ad incisione laser cominciando con la CV-01 e la sua variante pro, fino ad arrivare alla serie Falcon, che ha appena raggiunto l’elevata potenza di 22 Watt con la Falcon 2 oggetto di questo articolo lanciata a febbraio.

Potenza senza eguali

Uno dei maggiori punti di forza di questo modello è la potenza del laser: 22 Watt è ben superiore ai più tradizionali 10 Watt che troviamo nella maggior parte delle macchine a incisione laser sul mercato, e questo le consente di realizzare tagli molto più potenti. Ad esempio può tagliare un pannello in legno da 15 millimetri con una sola passata, e con superfici di taglio molto più lisce.

Questo è stato reso possibile grazie alla moderna tecnologia di compressione spot FAC utilizzata da Creality comprimendo quattro potenti diodi laser da 6 Watt per raggiungere appunto una potenza finale di 22 Watt.

Velocità da primato

Creality Falcon 2 è anche tra le più veloci del momento: la scheda tecnica parla di una lavorazione che viaggia alla velocità di 25.000 millimetri al minuto, due volte più veloce della versione precedente e della gran parte delle macchine concorrenti. Questo è sicuramente utile per una maggiore produttività specie quando si impiega per lavorazioni in serie.

Air Assist integrato

Tramite il software LightBurn è poi possibile regolare automaticamente il flusso d’aria col nuovo sistema di Air Assist, che soffia via fumo e polvere per proteggere la testa laser e al contempo rendere il taglio più pulito e uniforme.

Triplo monitoraggio

L’utente ha tutto sotto controllo grazie ad una serie di parametri sempre a portata d’occhio tramite lo schermo integrato, che rende il lavoro non solo migliore ma anche più sicuro. Ad esempio ha sempre l’accesso al volume del flusso d’aria in modo da poter regolarlo manualmente in caso di bisogno, e può monitorare passo passo l’incisione in modo da evitare danneggiamenti al laser.

Versatilità

Creality Falcon 2 può tagliare e incidere di tutto: dal legno all’acciaio inossidabile, passando per pannelli in acrilico, metallo (anche verniciato), compensato, carta e cartone, ma anche stoffa, pelle e vetro, offrendo così un’ampia varietà di oggetti che si possono personalizzare in un click.

Gli impieghi che si possono immaginare sono pressoché infiniti: si va dalla personalizzazione di oggetti come sottobicchieri in legno o pietra a scatole, piastrelle, tavole di legno e di vetro, coltelli, tazze e via dicendo, oltre a incisioni su gioielli (anelli, collane, bracciali) e targhette per animali, o magari anche semplicemente per applicare il logo aziendale su un set di accessori.

E poi per tagli da applicare in serie creando ad esempio gli stampi di centinaia di scatole da assemblare o di taglieri da mettere in vendita nel proprio negozio.

Perché scegliere Creality Falcon 2

Oltre alle caratteristiche speciali che vi abbiamo appena elencato, questa macchina ad incisione laser arriva a casa pre-assemblata, il che significa che con una manciata di minuti è subito pronta ed operativa.

Se l’obiettivo è risparmiare tempo e produrre prodotti migliori di quelli che si otterrebbero con una macchina da 10 Watt, non c’è altra scelta che questa.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto della macchina a incisione laser Creality Falcon 2, potete comprarla in offerta sul sito ufficiale spendendo 839 € con il coupon Falcon50; oppure se preferite passare da Amazon, al momento è possibile attivare la casella coupon e pagarla 999,99 € invece di 1.299,99 € .

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.