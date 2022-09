Sony PlayStation, il responsabile hardware si ritira

Il responsabile hardware di Sony PlayStation di lunga data si ritirerà il primo ottobre: il 60enne Masayasu Ito, che ha guidato l’ingegneria sia per PS4 che per PS5, sta andando in pensione e sarà sostituito dall’attuale direttore Lin Tao. Sony ha annunciato le modifiche in un breve comunicato stampa odierno.

Ito è entrato originariamente a far parte di Sony nel 1986 prima di trasferirsi nella divisione PlayStation dell’azienda nel 2008 per guidare l’ingegneria hardware PlayStation, come spiega Bloomberg. Ito ha supervisionato l’ingegneria per la PlayStation 4, una console di grande successo che ha raggiunto vendite di 117,2 milioni a marzo scorso. La PS4 ha persino raggiunto un traguardo di vendita di giochi più alto di qualsiasi altra console nella storia l’anno scorso.

Ito è stato anche responsabile della creazione del visore PSVR, della PS4 Pro e dell’ultima console PS5 di Sony, il cui sviluppo è iniziato nel 2015. Ito ha dettagliato il processo di sviluppo di PS5 in vista del lancio della console nel 2020, rivelando che Sony si è concentrata sulla riduzione dei livelli di rumore e sul miglioramento della capacità di raffreddamento della console, oltre a favorire “un’architettura ben pensata e ben progettata” all’interno della stessa.

Mentre la PS5 è la più grande console di gioco della storia moderna, Sony ne ha ridotto il peso nelle recenti revisioni. La società ha, infatti, lanciato silenziosamente una PS5 rivista il mese scorso, riducendo il peso del 13% rispetto al modello di lancio originale. Il nuovo modello PS5 arriva proprio mentre Sony aumenta il prezzo delle sue console PS5 al di fuori degli Stati Uniti di 50 euro, almeno in Italia.

Il sostituto di Ito, Lin Tao, sarà responsabile di tutte le future generazioni di hardware PlayStation. Sony ha rilasciato per la prima volta la sua PS3 nel 2006, seguita dalla PS4 sette anni dopo nel 2013, e dalla PS5 sette anni dopo la PS4 nel 2020. Il cambio alla direzione è importante se si considera che Sony potrebbe essere già sul punto di entrare nelle prime fasi di pianificazione della prossima generazione di PlayStation.

Sony punta ai videogiochi mobile per smarphone con l’acquisizione di Savage Game Studios annunciata in agosto. Tutti gli articoli che parlano di Sony sono disponibili da questa pagina di macitynet.