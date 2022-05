Sony ha venduto oltre 19 milioni di PlayStation 5

Sony ha annunciato di aver venduto solo 2 milioni di unità PlayStation 5 l’ultimo trimestre (Q4), portando il suo totale complessivo a 19,3 milioni. Il dato è in calo considerevole rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, quando aveva venduto 3,3 milioni di unità. La società è riuscita ad aumentare le vendite di giochi, tuttavia, con 70,5 milioni di titoli PS4/PS5 venduti, rispetto ai 61,4 milioni di un anno fa, tra cui 14,5 milioni di giochi first party, rispetto ai 7,9 milioni del terzo trimestre.

Complessivamente, la sua divisione Game & Network Services (GSN) ha guadagnato 5,1 miliardi di dollari in questo trimestre, in leggero aumento rispetto allo scorso anno. Le vendite per l’intero anno 2021 sono state piatte, in aumento di appena il 2 per cento rispetto al 2020, e anche i profitti sono cambiati di poco.

Questi numeri significano che PlayStation 5 sta scendendo ancora più indietro rispetto alla PS4 nelle vendite, avendo ora venduto 3,1 milioni di unità in meno rispetto alla precedente console nello stesso momento dal lancio. Sony ha evidenziato come le responsabilità di questi numeri siano dovuti alla mancanza di offerta, e non alla domanda dei clienti: è notoria la carenza di PS5 nei negozi, con i clienti impossibilitati ad acquistarla, a causa della continua carenza di chip.

La buona notizia è che Sony si aspetta che le cose cambino rapidamente. Prevede un aumento del 34% delle vendite il prossimo trimestre, anche grazie alla migliore fornitura di componenti, oltre che alle maggiori vendite di giochi di terze parti. Sony lancerà anche PlayStation Plus Extra e Premium, una sorta di abbonamento stile Xbox Game Pass, a giugno, che potrebbero risollevare il numero degli abbonati a PS Plus.

Sony ha creato un team dedicato alla conservazione dei videogiochi.