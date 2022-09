Honor X8 5G punta alla sostanza e allo stile

Dopo Honor 70 presentato a IFA 2022, il costruttore amplia il suo portafoglio prodotti e lancia HONOR X8 5G, che punta su prestazioni 5G superiori e autonomia prolungata. Lo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon 480 Plus, affiancato dall’Anti-Aging Engine e dalla tecnologia HONOR RAM Turbo, che permette di ottenere 8 GB di RAM complessiva, 6GB + 2GB virtuali. A livello di archiviazione il terminale mette a disposizione 128 GB di spazio.

La tecnologia RAM Turbo espande la memoria RAM comprimendo le app in background e riducendo al minimo i processi che vengono soppressi quando si passa da un’app all’altra, assicurando che gli utenti possano rispondere a una chiamata e scrivere un messaggio senza che le app siano ancora in esecuzione in background.

Per assicurare una lunga autonomia, Honor X8 5G è dotato di una batteria da 5.000 mAh, che offre fino a 20 ore di streaming video online oppure 13 ore di gioco con una carica completa. Supporta la tenologia di ricarica rapida SuperCharge da 22,5 W, che in 10 minuti di ricarica permette di ottenere fino a tre ore di riproduzione video online.

Nel design moderno del terminale spicca il display con frequenza di 90Hz da 6,5 pollici con risoluzione di 1.600 x 7.20 pixel, mentre a livello multimediale vanta una configurazione a tripla fotoamera, che comprende una fotocamera Principale da 48 MP, fotocamera macro [Sensing 2M], una fotocamera di profondità [Sensing 2M].

Sebbene si tratti di uno smartphone dal prezzo abbordabile, con caratteristiche tecniche non altisonanti, adeguate al prezzo di listino, il costruttore ha curato il design in modo particolare, proponendo un’estetica pulita. La scocca posteriore è dotata di un pattern riflettente che crea effetti di luce, in grado di conferire allo terminale un tocco particolare e originale.

Prezzi e Disponibilità

HONOR X8 5G è disponibile in due colori: Midnight Black e Ocean Blue, pronto per il pre-order con uno sconto di €20,00 dal 2 all’8 settembre in Italia a partire da €269,90. Trovate gli smartphone anche su Amazon direttamente a questo indirizzo.