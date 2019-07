Sony vuole mettervi in spalla un condizionatore

Se da un lato Sony sembra aver mollato il piede dell’acceleratore per il campo smartphone, dall’altro la società trova modi sempre nuovi e curiosi per stupire l’utenza. Il colosso, infatti, tenta adesso di venire incontro a chiunque soffra il caldo, lanciando su First Flight una campagna per la realizzazione di un accessorio indossabile particolarmente utile: un vero condizionatore da indossare, per rimanere freschi e combattere il caldo in qualsiasi momento.

Il programma First Flight dell’azienda prevede il crowdfunding di un “condizionatore d’aria” indossabile, chiamato Reon Pocket, da alloggiare in una piccola tasca posta all’interno di una maglietta speciale. Il dispositivo, da indossare alla base del collo, non funzionerà come un condizionatore tradizionale, ma sfrutterà l’effetto Peltier per abbassare la temperatura senza alcun rumore.

L’effetto Peltier, per quanti non lo sapessero, è il fenomeno termoelettrico per cui una corrente elettrica che scorre tra due metalli o semiconduttori differenti posti in contatto produce un trasferimento di calore.

Si potrà controllare manualmente la temperatura tramite un’apposita applicazione, ma Sony spera di offrire una modalità automatica attraverso un aggiornamento futuro. Il produttore assicura uno standby di 24 ore con una singola, mentre il dispositivo acceso dovrebbe assicurare un funzionamento per circa 2 ore.

La disponibilità è un po’ l’incognita del momento: ormai quasi interamente finanziato, il progetto diverrà realtà solo a marzo 2020, con un rilascio al momento previsto per il solo Giappone, ad un prezzo di circa 117 dollari.