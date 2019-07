In tutta Italia grande traffico di auto Apple per dati di Apple Maps

Le auto di Apple Maps scorrazzano in tutta Italia. Sono diverse le segnalazioni giunte in questi giorni alla nostra redazione di vetture con la scritta, appunto, Apple Maps a spasso per le città del nostro paese.

Nelle foto, come quella che pubblichiamo qui sopra (scattata a Novara), si percepisce che sono le vetture di seconda generazione quelle che per la prima volta hanno iniziato a rilevare le strade in California alla fine del 2018. Si tratta di Subaru Levorg modificate e dotate di un nuovo sistema Lidar e una nuova cupola con fotocamere avanzate. In passato le auto di Apple erano state dotate di un Mac Pro per l’archiviazione dei dati, una sonda GPS e sistemi di misurazione stradale ad elevata precisione.

L’Italia, assieme al Canada, è uno dei primi paesi del mondo al di fuori dagli USA dove le auto Apple hanno iniziato a rilevare informazioni per la nuova generazione di mappe. Apple sta raccogliendo infatti dati proprietari per liberarsi dalla dipendenza da terze parti e aumentare l’affabilità e la velocità dell’aggiornamento. Tra le funzioni delle nuove mappe ricordiamo che ci sarà Look Around, una rappresentazione in 3D dell’ambiente circostante con etichette sugli edifici. Molte novità saranno già incluse al lancio del nuovo Apple Maps, previsto assieme ad iOS 13

Il programa di mappatura Apple, regione per regione, città per città, la trovate qui.