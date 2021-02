Sony Xperia 5 II si tinge di rosa

Sony Xperia 5 II, lo smartphone votato a intrattenimento e gaming ora può essere acquistato anche in colrazione rosa. Si tratta di una variante che si va ad aggiungere ai modelli nero, blu e grigio già disponibili di questo terminal, progettato e costruito per adattarsi perfettamente al palmo della mano.

Al di là della nuova colorazione, lo smartphone è quello di sempre, con le caratteristiche tecniche che hanno accompagnato le precedenti tonalità. Si tratta di un terminale con la tripla fotocamera con tecnologie prese in prestito dalla serie di fotocamere Alpha di Sony, dove non manca il supporto alla tecnologia 5G, una batteria ad alta capacità da 4.000 mAh e naturalmente il display CinemaWide 21:9 da 6,1 pollici. E’ questa una delle caratteristiche fondamentali del terminale, che consente di visualizzare film e videogiochi a schermo intero con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per il massimo della fluidità.

Sul retro, il Sony Xperia 5 II ha una configurazione a tripla fotocamera che è sostanzialmente invariata rispetto all’Xperia 1 II. Tuttavia, il sensore Time-of-Flight è stato abbandonato. Quindi Xperia 5 II viene fornito con la stessa configurazione tripla da 12 megapixel composta da un grandangolo da 16 mm, un teleobiettivo da 70 mm (3x) e una configurazione principale (o ampia) da 24 mm.

Sebbene sia un dispositivo più piccolo rispetto al predecessore, Sony Xperia 5 II è dotato di una batteria interna da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W, sebbene sia disponibile separatamente un caricabatterie anche da 21 W. Tuttavia, Sony vanta una ricarica ad alta efficienza, che grazie al supporto 18 W porta Xperia 5 II dallo 0 al 50% in circa 30 minuti. Sfortunatamente, non esiste un’opzione di ricarica wireless.

Al suo interno trova spazio il processore Qualcomm Snapdragon 865 e, tra le altre caratteristiche hardware degne di nota, ricordiamo la presenza del jack cuffie da 3,5 mm, ormai sempre più raro negli smartphone, altoparlanti stereo, vetro Gorilla Glass 6, oltre a un grado di resistenza all’acqua e alla polvere IP68. Il terminale vanta dimensioni che lo rendono facile da impugnare e usare: misura 158 x 68 x 8 mm e pesa 163 grammi. E’ disponibile anche su Amazon, seppur ancora non in colorazione rosa.

