Sony presenta Xperia 5 II: il 5G che fa della fotografia, gaming e intrattenimento il suo forte

Sony presenta Xperia 5 II, che punta molto su fotografia, gaming e intrattenimento, grazie alle tecnologie delle fotocamere Alpha di Sony, tra cui Real-time Eye AF con possibilità di scatto continuo fino a 20 fps.

Sebbene smartphone piccoli o compatti non siano più necessariamente comuni come una volta, Sony Xperia 5 II si sente come un Xperia 1 II in un corpo leggermente più piccolo. Propone una diagonale da 6,1 pollici, in un display FHD+ OLED da 120 Hz con un aspect ratio di 21:9. E’ un pannello di fascia alta, che supporta HDR e include una tecnologia per la sfocatura del movimento proveniente dalla gamma TV di Sony.

Il display include anche una frequenza di campionamento tattile di 240 Hz, che dovrebbe migliorare tutte le interazioni da parte dell’utente. Il terminale fa affidamento sul chipset Qualcomm Snapdragon 865 e su 8 GB di RAM, che dovrebbero assicurare certamente prestazioni di alto livello.

Saranno disponibili due varianti con diversa ROM, una da 128 GB e l’altra da 256 GB; entrambi, comunque, offrono espansione di memoria tramite scheda microSD è disponibile anche per i veri accumulatori di dati mobili.

Sul retro, il Sony Xperia 5 II ha una configurazione a tripla fotocamera che è sostanzialmente invariata rispetto all’Xperia 1 II. Tuttavia, il sensore Time-of-Flight è stato abbandonato. Quindi, l’Xperia 5 II viene fornito con la stessa configurazione tripla da 12 megapixel composta da un grandangolo da 16 mm, un teleobiettivo da 70 mm (3x) e una configurazione principale (o ampia) da 24 mm.

Sebbene sia un dispositivo più piccolo rispetto al predecessore, l’Xperia 5 II è dotato di una batteria interna da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W, sebbene sia disponibile separatamente un caricabatterie da 21 W. Tuttavia, Sony vanta una ricarica ad alta efficienza, che grazie al supporto 18 W porta l’Xperia 5 II dallo 0 al 50% in circa 30 minuti. Sfortunatamente, non esiste un’opzione di ricarica wireless.

Tra le altre caratteristiche hardware degne di nota, e per nulla scontate, la presenza del jack cuffie da 3,5 mm, altoparlanti stereo, vetro Gorilla Glass 6, oltre a un grado di resistenza all’acqua e alla polvere IP68.

Il Sony Xperia 5 II può essere preordinato dal 29 settembre negli Stati Uniti, con la spedizione dei dispositivi prevista per il 4 dicembre 2020. Sarà disponibile solo in nero in Nord America. In Europa, sarà venduto a 900 euro, ma sarà disponibile in nero, blu e grigio.