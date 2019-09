Ad IFA 2019 Amazon svela la soundbar Nebula di Anker che funziona con Fire TV

In principio Android TV e JBL. Dopo Roku e la sua Smart Soundbar. Adesso è il turno di Amazon, che entra nel palco delle soundbar intelligenti grazie alla partership con Anker Innovations. Ecco la SoundBar Fire TV Edition.

Come suggerisce il nome, non si tratta solo di una periferica audio, ma offre un’esperienza completa con Amazon Fire TV a bordo, la stessa che avreste aggiungendo un FireTV stick 4K come quella presentata da Amazon ieri sera ad IFA 2019.

Nel quadro degli annunci fire tv per l’Europa Amazon ha presentato diverse serie di TV con Fire TV “inside” e tra queste spicca l’accordo con Grundig che annovererà una gamma completa di 13 schermi con prezzi a partire da 239 Euro. Sono modelli che probabilmente non vedremo nel nostro paese. Più probabile invece l’arrivo in Italia della Soundbar Anker Nebula firetv edition.

La soundbar di Anker, sotto il marchio Nebula, in passato noto per il proiettore in lattina supporterà risoluzioni fino a 4K e 60 frame al secondo, con supporto al Dolby Vision per l’HDR. Ovviamente la soundbar integra Amazon Alexa, ma solo tramite il telecomando e non tramite un set di microfoni sulla periferica.

La Nebula Soundbar è disponibile per il preordine oggi su Amazon USA al prezzo di 229 dollari, con le prime spedizioni che inizieranno il 21 novembre prossimo. Sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Germania. La speranza è che in un prossimo futuro possa arrivare anche in Italia, dove Anker distribuisce già moltissimi prodotti, anche a marchio Nebula. Il prezzo per il preordine nei paesi in cui sarà disponibile è di 209,99 Euro.

Qui sotto le immagini della soundbar scattate all’evento Amazon.

Amazon sta inoltre offrendo 90 giorni di Amazon Music Unlimited gratis a chiunque acquisterà la nuova soundbar.

Tutte le notizie provenienti dall’IFA 2019 in corso possono leggersi direttamente nella pagina dedicata all’evento.