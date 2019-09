Parrot Anafi è il nuovo drone con visore per una guida in prima persona

Parrot ha lanciato il suo drone Anafi 4K lo scorso anno, con l’obiettivo di conciliare una buona fotocamera con una carrellata di caratteristiche di guida divertenti, a un prezzo accessibile e competitivo. La società ci riprova, lanciando adesso Anafi FPV, un drone identico al predecessore, ma che mette in testa all’utente un casco per una guida in prima persona ancor più immersiva.

Come il suo predecessore Anafi, il nuovo modello FPV offre una camera da 21 megapixel con supporto al formato 4K HDR, oltre a una autonomia in volo di 26 minuti. Pesa appena 283 grammi, e il modello viene fornito con due nuovi preset di volo: cinematica e da corsa. La grande attrazione per questo modello, però, è relativo alla visuale a volo d’uccello.

E’ sufficiente attivare l’app FreeFlight 6.6, indossare il visore, e spiccare il volo per approfittare di una esperienza ancor più immersiva. L’inclinazione della macchina fotografica di 180 gradi – con stabilizzazione a tre assi e zoom 3X – fornirà all’utente una visione diretta in prima persona, con velocità fino a 50 km/h.

Sul visore l’utente, oltre alle immagini in presa diretta, potrà leggere i dati fondamentali, come la velocità di volo, la direzione, l’altitudine e la posizione del drone. Inoltre, con il clic di un pulsante sulla parte superiore del visore, l’utente può facilmente passare ad una interfaccia minimale.

Il drone, nella nuova configurazione con visore, sarà disponibile a giorni, a un prezzo di 800 dollari. Al momento la versione standard del drone è disponibile su Amazon a questo indirizzo, al prezzo di 699 euro.