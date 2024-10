Spazzola motorizzata compatibile con aspirapolvere Dyson a soli 22 €

Pubblicità

Avete un aspirapolvere Dyson ancora perfettamente funzionale ma si è rovinata la spazzola? Niente paura: potete comprarne una sostitutiva compatibile, senza svenarvi acquistando l’originale. In tal caso al momento c’è un’offerta speciale che vi permette di trovare la parte di ricambio che fa per voi spendendo appena 22 €.

È compatibile con i modelli Dyson V7, V8, V10, V11 e V15 e usa un rullo motorizzato realizzato con filamenti di nylon e setole ad alta densità. Questa combinazione consente di portare a termine una pulizia efficace senza danneggiare il parquet, rendendola perfetta per chi desidera mantenere i propri pavimenti in ottime condizioni. Inoltre, la spazzola è progettata per funzionare egregiamente anche sui tappeti, assicurando un risultato impeccabile su ogni superficie.

La praticità è un altro punto di forza di questo accessorio. Grazie alla sua capacità di aggancio e sgancio facile, è possibile passare da una modalità di pulizia all’altra in un attimo, risparmiando tempo e fatica. Non solo, ma il collo flessibile a 180° offre una elevata manovrabilità, permettendo di raggiungere anche gli angoli più difficili e le aree sotto i mobili con facilità.

Non dimenticate poi che presenta quattro luci LED indipendenti sulla parte anteriore che illuminano il pavimento facilitando l’individuazione dello sporco anche in condizioni di scarsa luminosità, come sotto i mobili o in angoli bui. Questo assicura che nessuna zona venga trascurata durante le operazioni di pulizia.

Infine, questa spazzola in offerta è progettata per essere facile da smontare, consentendo di ripulire il rullo in modo semplice e veloce.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 61 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 64% andando a spendere intorno ai 22 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

