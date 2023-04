Spettacolari sfondi AI stile Van Gogh per Mac, iPhone e iPad

Basic Apple Guy continua a stupire i suoi follower, oltre che gli appassionati di Mac e dispositivi Apple, con un nuovo set di sfondi e wallpaper per iPhone, iPad e Mac, questa volta ispirati allo stile di Van Gogh: è una Notte Stellata del tutto particolare quella che ha messo a punto il designer perché l’ha miscelata coi colori di macOS Big Sur, creando qualcosa di completamente nuovo e spettacolare con il contributo dell’intelligenza artificiale AI.

Big Starry Sur, sfondi AI in stile Van Gogh

Il set di sfondi e wallpaper si chiama Big Starry Sur proprio per celebrare lo stile, che per l’ambientazione si rifà al quadro Notte Stellata di Van Gogh, ovvero Starry Night del 1889, mentre il cielo quasi in una simulazione di alba o tramonto attinge ai colori e alle sfumature dallo sfondo originale di Apple impiegato in macOS 11 Big Sur.

Ho creato questa immagine qualche tempo fa usando il generatore di immagini AI Midjourney, suggerendo dozzine di modifiche attraverso varie varianti di “Big Sur” e “Starry Night”: da lì ho iniziato a usare l’upscaling, ho regolato la nitidezza e ho apportato altre modifiche fino ad arrivare a questo risultato

L’idea è stata tanto ben accolta che i fan scatenati si sono riversati su Twitter implorando il designer perché ne realizzasse altri ancora, incluso qualcosa di simile anche impiegando temi e colori dei vecchi sfondi di varie edizioni datate di OS X. Per fortuna nostra Basic Apple Guy ha risposto affermativamente dicendo che ne arriveranno degli altri in futuro. Potete scaricare gli spettacolari sfondi a misura di iPhone, iPad e Mac a partire da questa pagina.

Commander 2023

Poco dopo questo set, Basic Apple Guy ha lanciato anche un nuovo gruppo di sfondi della serie Commander, chiamata così perché ispirata al pulsante Command presente in tutte le tastiere Apple, che giunge così alla sua terza edizione.

Per il 2023 volevo portare il design in una direzione completamente nuova: quest’anno il simbolo Command è formato dallo spazio negativo prodotto da centinaia di diversi prodotti Apple, dal Macintosh all’Apple Watch Ultra. L’effetto finale è talmente sbalorditivo che starebbe bene anche su una maglietta

C’è anche una versione monocromatica che secondo il designer sarebbe “più gentile” per la retina e, come per la serie stile Van Gogh, anche questo wallpaper è disponibile in diversi tagli e misure per poter essere applicato su tutti i dispositivi Apple, dagli iPhone agli iPad fino ai Mac.

Potete scaricare gli sfondi Commander 2023 da qui. Invece per consultare tutti gli sfondi e i wallpaper per iPhone, iPad e Mac segnalati da macitynet si parte da questa pagina del nostro sito web.