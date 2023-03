Ciabatta elettrica BlitzWolf, forma cubica nel palmo della mano

Le ciabatte elettriche non sono tutte uguali; se non altro BlitzWolf BW-PC1 è diversa dal solito e si presta per diversi impieghi. Date un’occhiata alle caratteristiche e poi decidete se comprarla, tenendo presente che al momento è scontata del 42%.

Quel che la rende diversa dalle altre è la sua particolare forma cubica, che la rende ottima come soluzione salva-spazio sia per chi ha bisogno di una ciabatta elettrica in viaggio, sia per chi vuole attrezzare l’ufficio col minimo ingombro. La disposizione delle prese è tale che si può eventualmente fissare perfino sotto un tavolino, in modo da avere tutti gli accessi a portata di mano e senza il fastidio dei cavi.

Su tre facce sono presenti altrettante prese Schuko, utili per collegare i cavi di alimentazione di computer, monitor o, se la si posiziona in altre stanze, per qualsiasi altro elettrodomestico. Può reggere fino a 2.500 Watt quindi si può usare anche in bagno per il phon o in cucina per gli elettrodomestici.

Su una quarta faccia sono invece incassate due porte USB-A da 18 Watt con tecnologia Quick Charge 3.0 e una USB-C da 20 Watt con tecnologia Power Delivery, che possono quindi essere usate per ricaricare rapidamente smartphone, tablet e altri accessori (se usate contemporaneamente erogano ciascuna 15,5 Watt).

Il cavo di alimentazione è lungo 1,5 metri quindi si può posizionare con facilità in svariati contesti, e attraverso il pulsante On/Off è possibile dare o togliere corrente alla ciabatta in un click, senza così dover andare a staccare manualmente la spina.

Questa ciabatta elettrica come dicevamo ha una forma cubica (per la precisione misura 8 x 9,2 x 7,3 centimetri) e pesa intorno ai 350 grammi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 37,80 € risparmiate il 42% pagandolo 21,83 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.