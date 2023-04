Dipendenti Tesla condividevano video privati registrati dalle auto

Secondo un rapporto di Reuters alcuni dipendenti di Tesla si sono scambiati e hanno condiviso attraverso i sistemi di messaggistica interni dell’azienda commenti divertenti su video privati registrati dalle telecamere a bordo delle auto della società. Il tutto sarebbe avvenuto dal 2019 al 2022.

Le telecamere montate sui veicoli Tesla per consentire le funzioni di guida autonoma avrebbero registrato incidenti stradali spettacolari, episodi di rabbia alla guida, ma anche scene più imbarazzanti, come quella di un uomo nudo che si avvicina alla macchina. Alcuni dipendenti avrebbero addirittura creato meme utilizzando i video registrati, oltre a condividerli nelle chat di gruppo private.

Secondo un ex dipendente di Tesla, alcuni dei video potrebbero essere stati registrati quando i veicoli erano spenti, consentendo di vedere all’interno dei garage delle persone e delle loro proprietà private. Tesla ha avuto precedentemente una politica che consentiva all’azienda di ricevere registrazioni da veicoli anche se spenti, ovviamente con il consenso e l’autorizzazione dei clienti.

Tuttavia, dopo un’indagine dell’Autorità per la protezione dei dati olandese (DPA) che ha rilevato che i veicoli Tesla “filmano spesso chiunque si avvicinasse al veicolo”, Tesla ha deciso di disattivare le telecamere dei suoi veicoli di default entro il 2023. Tesla ha lanciato la modalità sentinella nel 2019 per avvisare i conducenti di eventuali attività sospette intorno ai veicoli parcheggiati, consentendo di conservare gli episodi registrati nella memoria a bordo dell’auto.

Tuttavia, la Sentry Mode (questo il nome originale della modalità sentinella) ha sollevato preoccupazioni in diversi paesi, tra cui la Germania, dove l’organizzazione dei consumatori VZBZ ha citato in giudizio Tesla per la violazione della legge sulla protezione dei dati, e in Cina, dove i veicoli Tesla sono stati addirittura banditi in alcune zone a causa delle preoccupazioni derivanti dalla sorveglianza.

Tesla ha apportato alcune correzioni e modifiche alla modalità sentinella per proteggere la privacy dei propri clienti, come l’avviso di registrazione ai passanti e l’avvio della registrazione solo quando il veicolo viene toccato.

