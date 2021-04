Spotify alza i prezzi in Europa, gli utenti reclamano

A partire dal 30 aprile Spotify aumenta i prezzi per la musica in streaming in Europa: il rincaro è del 20% circa rispetto al prezzo attuale, con incrementi che variano in base al tipo di abbonamento, un maggior costo che va da 1 euro fino a 3 euro.

Anche se l’aumento dei prezzi Spotify risulterà in vigore da venerdì 30 aprile, il gigante della musica in streaming ha già iniziato a comunicare la novità ad alcuni dei suoi utenti abbonati. Non sorprende che molti abbiano espresso malcontento sfogandosi sui principali canali social.

In Regno Unito l’abbonamento studenti aumenta da 4,99 sterline a 5,99 sterline, quello singolo individuale passa da 9,99 sterline a 10,99 sterline, l’abbonamento duo aumenta da 12,99 sterline a 13,99 sterline infine l’incremento di prezzo maggiore sembra essere quello per l’abbonamento famiglia che passa da 14,99 sterline a 16,99 sterline.

In questo articolo riportiamo da Android Police una schermata della mail di Spotify che annuncia l’incremento dei prezzi. In generale per l’Eurozona gli aumenti dovrebbero essere in linea con quelli appena visti per il Regno Unito, anche se potrebbero esserci piccole differenze in base alla valuta e alla nazione. Per esempio per l’incremento maggiore del piano famiglia nella zona euro dovrebbe aumentare da 14,99 euro a 17,99 euro, quindi un balzo di 3 euro al mese.

Spotify dichiara che gli aumenti dei prezzi le permetteranno di continuare a offrire «Nuovi contenuti e funzionalità» agli utenti, ma secondo gli osservatori questa mossa potrebbe portare a un calo dei nuovi abbonati. Ma c’è un altro importante dettaglio da tenere presente: finora il listino prezzi di Spotify e quello di Apple Music, uno dei suoi concorrenti più agguerriti, sono rimasti sostanzialmente identici. Ora con l’aumento dei prezzi in arrivo la musica in streaming di Spotify risulterà leggermente più costosa dei piani corrispondenti proposti da Cupertino.

Ricordiamo che da Spotify sembra sia anche in arrivo un nuovo abbonamento per podcast, una possibile risposta a quanto lanciato da Apple nell’evento Spring Loaded del 20 aprile: qui trovate riassunte tutte le novità introdotte da Cupertino nel suo prima presentazione di quest’anno.

