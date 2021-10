Apple amplia il numero delle sue app che potete votare

Già da fine settembre si potevano votare alcune app di Apple tramite App Store, ma pochi giorni fa il numero di queste applicazioni è aumentato esponenzialmente. Se infatti all’inizio si poteva aggiungere una valutazione da una a cinque stelle con tanto di recensione al seguito soltanto per le applicazioni Mail, Podcast e Mappe, ora l’elenco comprende una serie di applicazioni aggiuntive di Apple che troviamo normalmente preinstallate su iPhone, iPad e Apple Watch.

Da qualche anno infatti Apple consente di cancellarle e, nel caso, recuperarle in qualsiasi momento da App Store, ma fino a pochi mesi fa erano le uniche escluse dal sistema di votazione: gli utenti cioè potevano votare e recensire tutte le applicazioni pubblicate dagli sviluppatori di terze parti, ma non quelle di Apple.

La società però pare abbia deciso di mettersi sullo stesso piano degli altri, consentendo così di valutare anche le applicazioni preinstallate. Come notato dallo sviluppatore Kosta Eleftheriou, alle tre sopracitate il 25 ottobre si sono aggiunte le app Telefono, Foto, Messaggi, Safari (piccola digressione: curiosamente quest’app è elencata per l’utilizzo dai 4 anni in su, mentre gli altri brower vengono indicati come 17+), Orologio, Fotocamera, Salute, Orologio mondiale, Allenamento, Frequenza cardiaca e Trova dispositivi.

Come dicevamo questo cambiamento è avvenuto soltanto pochi giorni fa quindi al momento ci sono ancora poche recensioni, ma è probabile che Apple abbia deciso di seguire questa strada non soltanto per uniformare il proprio negozio, ma anche per facilitare la raccolta di commenti da parte degli utenti, che in questo modo avranno a disposizione un sistema rapido ed efficace per raccontare la propria esperienza con le app segnalando eventuali problemi, dubbi sul funzionamento e consigli su come migliorarle.

Concedere la possibilità di votare le proprie app è una scelta coraggiosa e che può anche rivelarsi un’arma a doppio taglio, come ad esempio ha dimostrato il caso delle recensioni pubblicate su Podcast e Mail, che per qualche tempo sono state inondate soltanto di recensioni negative.