Spyder, su Apple Arcade l’originalissimo spy game a 8 zampe in cui salvare il mondo

Apple Arcade non si ferma neppure in questi giorni di quarantena, ed anzi approda in catalogo un nuovo titolo davvero originale. Prende il nome di Spyder e mette l’utente nei panni di un ragno robot, che ha il compito di sventare i piani più disparati di segretissime e pericolose agenzie segrete. Lo scopo è quello di salvare il mondo nei panni di Agent 8.

In un universo parallelo, i servizi segreti britannici hanno creato Agent 8, un modellino di robot-ragno particolarmente sofisticato. Il giocatore prenderà il controllo di questa spia minuscola, progettata sfruttando tecnologia sperimentale e che, grazie ai gadget e ai congnegni di cui è dotata, sarà in grado di manomettere pannelli, terminali, interruttori, valvole, e fermare così i piani mostruosi delle forze malvagie.

Si tratta di un adventure platform tridimensionale, davvero originale, che consente di affrontare sfide da una nuova prospettiva. Il ragno è dotato di futuristici e incredibili gadget robotici, grazie ai quali potrà esplorare ambienti unici e scoprire informazioni segrete, naturalmente dovendo risolvere gli innumerevoli puzzle ambientali sparsi per il mondo di gioco.

Nei panni di Agent 8, il giocatore potrà raggiungere mete esotiche e affrontare un’incredibile avventura, in un’era in cui tutto è possibile. Naturalmente, è compreso nell’abbonamento Apple Arcade, e si scarica gratis da qui.

