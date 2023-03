Stern e Foo Fighters credono ancora nei flipper

Stern – probabilmente l‘ultimo produttore al mondo che fabbrica ancora flipper – ha presentato una nuova linea di flipper creata in collaborazione con i nuovi membri della Rock and Roll Hall of Fame edizione 2021, i Foo Fighter che li celebra. I flipper Foo Fighters sono disponibili nei modelli Pro, Premium e Limited Edition (LE).

I Foo Fighters hanno fatto il loro ingresso sulla scena mondiale nel 1995 con il classico album di debutto intitolato proprio con il loro nome. Nel corso della carriera la band ha pubblicato 10 album in studio, ha venduto oltre 32 milioni di dischi in tutto il mondo, ha vinto 15 Grammy Awards, ha ricevuto il primo premio MTV “Global Icon” ed è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2021.

Una delle maggiori star nei circuiti di stadi, arene e festival di tutto il mondo, la musica dei Foo Fighters inizierà presto a riempire sale da gioco e luoghi di intrattenimento sotto forma di flipper.

Le macchine Foo Fighters della Stern promettono di portare “l’esperienza dei concerti dei Foo Fighters” in casa, con quindici canzoni iconiche che abbracciano il catalogo della band, tra cui All My Life, Best of You, Breakout, Everlong, Holding Poison, I’ll Stick Around, Learn to Fly, Monkey Wrench, My Hero, Run, Something from Nothing, The Pretender, This is a Call, Times Like These e Walk.

Foo Fighters di Stern è un flipper sviluppato con immagini disegnate a mano e animazioni personalizzate. I flipper in questione comprendono il sistema Connected di Stern che permette ai giocatori di interagire in vari modi con il gioco e con una rete globale di giocatori; questi ultimi possono monitorare i progressi, cercare di raggiungere nuovi traguardi specifici per il gioco, partecipare a promozioni e sfide.

Sono previsti strumenti per promuovere il gioco in loco attraverso le classifiche, fidelizzare i giocatori, analizzare le prestazioni, apportare modifiche in remoto e provvedere alla manutenzione delle macchine.

Il produttore riferisce di sole 1000 macchine in tutto il mondo per l’edizione limitata, con flipper che integrano 96 LED RGB in grado di visualizzare l’intero spettro di colori. Posizionato in tasche nei lati del mobiletto, questo sistema di illuminazione integrato è sincronizzato con spettacoli di luce personalizzati progettati specificamente per ogni canzone e risponde dinamicamente agli eventi di gioco.

I nuovi flipper Foo Fighters saranno esposti e disponibili per giocare in occasione di uno speciale evento di lancio al party The House of Internet il 10 -12 marzo a The Pershing, Austin (Texas). I prezzi negli USA sono di 6999$ per l’edizione Pro, circa 6.580 euro, di 9699$ per l’edizione “Premium”, circa 9.120 euro, infine 12.999$ per l’edizione Limitata, circa 12.220 euro.

