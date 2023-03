Offerta sullo smartwatch Rogbid S2, ora vi costa la metà

Vi piacciono gli smartwatch ma temete per la loro incolumità? Allora non fatevi sfuggire l’offerta sul Rogbid S2 che, al momento, potete acquistare spendendo la metà.

Si tratta di un orologio di tipo rugged, di quelli che quindi possono essere sbattuti contro pareti e colonne, cadere dal polso e ricevere colpi senza riportare danni. Presenta una cassa di forma rettangolare e una ghiera con tanto di anello rosso impresso che richiama lo stile di Apple Watch, ma è molto più resistente.

L’azienda spiega infatti che resiste alle immersioni in acqua fino a 5 ATM con certificazione IP69K, siamo quindi sui livelli della versione Ultra, ed è robusto anche al tatto in quanto monta una cassa costruita principalmente in lega di zinco, mentre il cinturino è in TPU.

Dal punto di vista tecnico monta uno schermo HD da 1,83″ con un pannello IPS avente una risoluzione di 284 x 240 pixel che si controlla soprattutto tramite touch, e si connette a tutti gli iPhone con almeno iOS 10 e con i dispositivi Android a partire dalla versione 5 tramite tecnologia Bluetooth 5.0.

La batteria è da 450 mAh e si ricarica in circa 3 ore, promettendo poi dai 45 ai 60 giorni di autonomia in standby, oppure 7-10 giorni se lo si usa per le varie funzioni.

Tra queste, oltre alla classiche trasmissioni delle notifiche ricevute sullo smartphone, può monitorare la frequenza cardiaca e misurare il livello di ossigenazione del sangue. Ricorda poi all’utente di fare del movimento quando sta seduto per troppo tempo e di notte ne monitora il riposo offrendo poi un report completo al mattino.

Può anche tracciare le varie attività sportive in corso, misurando distanza percorsa, passi, calorie bruciate e via dicendo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 75,73 € risparmiate il 50% pagandolo 37,86 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.